Σύσκεψη Μητσοτάκη στην Περιφέρεια Κρήτη για τα μέτρα κατά της λειψυδρίας

Σε σύσκεψη με αντικείμενο τα μέτρα αντιμετώπισης της λειψυδρίας, παραβρέθηκε τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, που βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης και σε αυτήν συμμετείχαν μεταξύ άλλων:

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογιώργης, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, βουλευτές, δήμαρχοι και στελέχη της αυτοδιοίκησης.

Αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός οδεύει προς το χώρο διεξαγωγής του 4ου προσυνεδρίου της ΝΔ, με θέμα «Ελλάδα προορισμός για όλους – Μεγάλα έργα και υποδομές».