Τραγωδία στο υπουργείο Τουρισμού: Γυναίκα έπεσε από τον δεύτερο όροφο και σκοτώθηκε

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο υπουργείο Τουρισμού, όπου μία γυναίκα βρέθηκε στο κενό από το κτήριο του υπουργείου με συνέπεια να χάσει τη ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έγινε σήμερα το πρωί. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η γυναίκα βρέθηκε στο κενό από τον δεύτερο όροφο του κτηρίου, λίγο μετά τις 08:30.

Τη γυναίκα εντόπισαν ποδηλάτες που ειδοποίησαν τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η ΕΛΑΣ ενώ κλήθηκε και το ΕΚΑΒ. Η γυναίκα διεκομίσθη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα ήταν υπάλληλος στο υπουργείο Τουρισμού.