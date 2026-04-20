Φαίη Σκορδά για την κτηνωδία στη Χαλκιδική: “Τραγικές εικόνες ντροπής, να μην κοιμηθεί ποτέ στη ζωή του από τις τύψεις”

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση της μαζικής θανάτωσης 21 σκύλων σε χωριό της Χαλκιδικής, με τη Φαίη Σκορδά να ξεσπά σήμερα στον αέρα του Buongiorno.

«Ντροπή, ντροπή! Είναι τραγικές εικόνες ντροπής, να μην κοιμηθεί ποτέ στη ζωή του από τις τύψεις», ανέφερε εξοργισμένη η Φαίη Σκορδά.

Η Φαίη Σκορδά τόνισε επίσης: «Να βρεθεί και να τιμωρηθεί! Δηλαδή, ένας άνθρωπος που πάει και σκοτώνει 21 ζώα, τι άνθρωπος είναι; Τι άλλο μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος».

