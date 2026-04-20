Δημήτρης Ουγγαρέζος: Όταν ήρθε εδώ ο Στέφανος Κασσελάκης, είδα και άκουσα πράγματα backstage που δεν τα είπα

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος εξέφρασε σήμερα στον αέρα του “Buongiorno” την άποψή του, σχετικά με τον Στέφανο Κασσελάκη που κατέγραψε τη στιγμή της έντασης μεταξύ της Μίνας Καραμήτρου και του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στα backstage του «10 Παντού».

«Συμφωνώ με αυτά που λέτε, στο συγκεκριμένο ήταν μια διαφωνία! Εγώ συμφωνώ με τη Χριστίνα, δεν στηρίζω το να ηχογραφούμε backstage τι λέγεται, τι γίνεται…», είπε αρχικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος πρόσθεσε στη συνέχεια: «Το μεγένθυνε ο Κασσελάκης! Γιατί, και όταν είχε έρθει εδώ ο κύριος Κασσελάκης, backstage, κι εγώ έχω να πω πράγματα που είδα και άκουσα, αλλά δεν τα είπα. Γίνονται backstage και μένουν backstage».

Δημήτρης Ουγγαρέζος Στέφανος Κασσελάκης

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

