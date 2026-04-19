Το χιουμοριστικό βίντεο Ανδρουλάκη για την παρουσία του στην Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση – “Πρόεδρε, are you in pain”

Στην Ισπανία βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, για την συνεδρίαση της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης.

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok από την παρουσία του στη Βαρκελώνη.

Ξεκινάει μάλιστα με χιουμοριστικό τρόπο, καθώς τον ρωτάνε «πρόεδρε are you in pain?» με τον ίδιο να απαντά «No, I’m in Spain».

Στη συνέχεια στο βίντεο προβάλλονται στιγμιότυπα από την παρουσία του στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης, που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη.

«Όταν οι προκλήσεις είναι παγκόσμιες, οι λύσεις πρέπει να είναι προοδευτικές», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης και συμπληρώνει στη σχετική λεζάντα. «Με τον Ισπανό Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς Pedro Sánchez, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος Stefan Löfven, ηγέτες και εκπροσώπους κομμάτων και κινημάτων, συντονίζουμε τις προσπάθειές μας για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας. Για μια κοινωνία με δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και προοπτική».

«Η Ευρώπη του κοινού μας πολιτισμού, της αλληλεγγύης, της ασφάλειας όλων των λαών, και του σεβασμού των δικαιωμάτων κάθε ανθρώπου, είναι η Ευρώπη που διεκδικούμε, είναι η Ευρώπη που αγωνιζόμαστε», υπογραμμίζει στο βίντεο ο κ. Ανδρουλάκης.

@nikos.androulakis

Spain called, and we answered. 🇪🇸✈️ Οταν οι προκλήσεις είναι παγκόσμιες, οι λύσεις πρέπει να είναι προοδευτικές. Με τον Pedro Sánchez, τον Stefan Löfven και εκπροσώπους κινημάτων, συντονίζουμε τις προσπάθειές μας για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας. Για μια κοινωνία με δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και προοπτική.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο ενός στρατιώτη στο νότιο Λίβανο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Έξι συνήθειες που καταστρέφουν το ψυγείο σας και τα τρόφιμα

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Βόρεια Κορέα: Εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους προς την ανατολική θάλασσα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Λιοσίων: Βίντεο-σοκ από τη στιγμή που η μηχανή χτυπάει τη 16χρονη – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ η ανήλικη

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Ινδία: Δύο πλοία υπό ινδική σημαία δέχτηκαν επίθεση ενώ διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ώρα πριν

Σχέδια-“μαμούθ” για παράκαμψη του Ορμούζ με νέους αγωγούς και εναλλακτικές διαδρομές για το πετρέλαιο