Γεωργιάδης: Δεν εισηγούμαι να φύγει η Ελλάδα από τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

«Εγώ δεν εισηγούμαι να φύγει η Ελλάδα από τον θεσμό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας λέω ότι αν στραβώσει και αντί να κυνηγά απάτες ασχολείται με πολιτικά παιχνίδια και εξελιχθεί σε κρίση εσωτερικής και ευρωπαϊκής δικαιοσύνης, τότε θα πρέπει να αντιδράσουμε» δήλωσε το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης ενώ ερωτηθείς για τη στάση του στην ψηφοφορία της Τετάρτης στη Βουλή για την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ απάντησε ότι «σταθμίζω τι θα κάνω».

«Εγώ έχω στηρίξει και ψηφίσει την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Όλοι αυτοί που πανηγυρίζουν τώρα για την Κοβέσι ήταν στο Σύνταγμα με τους Αγανακτισμένους. Όπως όλα, οι θεσμοί στα κράτη κρίνονται στην εφαρμογή τους, δεν εξαιρείται η ευρωπαϊκή εισαγγελία από την βασική δημοκρατική αρχή. Η επιλογή να γίνεται σπαστά η δικογραφία, οι διαρροές και οι κατηγορίες κατά ορισμένων που είναι αστείες, με βάζει σε σκέψεις για τη λειτουργία του θεσμού» είπε στην ΕΡΤ ο Άδωνις Γεωργιάδης

«Όσοι επιτίθενται στον Μητσοτάκη λένε ότι οι Έλληνες εισαγγελείς δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, ενώ η Κοβέσι είναι η καθαρή. Αυτό είναι άδικο και αν επιτρέψουμε να καλλιεργηθεί θα βλάψουμε την ελληνική δικαιοσύνη. Δεν πρέπει κάποιος να υπερασπιστεί την ελληνική δικαιοσύνη; Εδώ πρέπει να το θέσουμε στη σωστή βάση, η ευρωπαϊκή εισαγγελία είναι σύμμαχος-συνεργάτης της ελληνικής δικαιοσύνης και όχι ανταγωνιστής. Αν υποτεθεί ότι θα φτάναμε σε μια μείζονα κρίση και το νομικό ερώτημα είναι αν δύναται μια χώρα να φύγει από το θεσμό, η απάντηση είναι ναι δύναται» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό.

Σταθμίζω τη θέση μου για τις άρσεις ασυλίας

Ο κ. Γεωργιάδης ρωτήθηκε και για τη στάση του στην ψηφοφορία της Τετάρτης στην ολομέλεια της Βουλής για την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είπε «δυστυχώς τα κόμματα αντιμετώπισαν το ζήτημα με υποκρισία. Λες και δεν έχει πάει στον ΟΠΕΚΕΠΕ κανείς ΣΥΡΙΖΑιος, ΠΑΣΟΚοκος, Κομμουνιστής ή του Βελόπουλου. Εδώ έχουμε μια δικογραφία που αμφισβητεί την καθημερινή λειτουργία του πολιτικού. Ομολογώ ότι αυτό είναι πρωτοφανές. Από τη μια είναι οι 11 που ζητούν την άρση ασυλίας και μπράβο τους και από την άλλη είναι η παράβαση του Συντάγματος και της λειτουργίας της Βουλής, θα δούμε προσπαθώ να αντιμετωπίσω το ηθικό δίλημμα και να πειθαρχήσω».

«Έχω κοιτάξει και τις 11 περιπτώσεις, καμία δεν είναι αντάξια λόγου. Αν δεν είχε γίνει τόσο μεγάλο πολιτικό ζήτημα και πολιτικό διακύβευμα δεν θα ψήφιζα καμία άρση ασυλίας. Επειδή όμως στη συγκεκριμένη συγκυρία αυτό μπορεί να έκανε ζημιά στους ίδιους γιατί μπορεί να έδινε δικαίωμα στους κακόβουλους, – ξεκαθαρίζω δεν έχουν κάνει τίποτα κακό… Εγώ το 2008 όταν ξεκίνησε η επίθεση στη ΝΔ για το λεγόμενο σκάνδαλο της μονής Βατοπεδίου και ήμουν βουλευτής του ΛΑΟΣ είπα ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο. Όπως ξέρετε αθωώθηκαν όλοι αλλά δύο πεθάνανε, μια κυβέρνηση έπεσε, έμεινε η λέζα στην παράταξη για να έρθουν μετά από 4 χρόνια τα δικαστήρια και να πουν ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο. Είναι σαν να το ζω τώρα σε επανάληψη. Για κάτι που δεν υπάρχει βγαίνει το σύμπαν και κατηγορεί τη ΝΔ και την κοινοβουλευτική της ομάδα. Δεν θα υπάρξει ούτε μια καταδίκη, βάζω στοίχημα τη βουλευτική μου έδρα. Είναι αστείο να κατηγορούμε τους ανθρώπους αυτούς για αυτές τις τρίχες γιατί είναι ο ορισμός της βουλευτικής ασυλίας. Στην προκειμένη περίπτωση για να μην κάνω ζημιά στους 11 και την παράταξη, σταθμίζω τι θα κάνω γιατί για μένα ο θεσμός του βουλευτή είναι ιερός»

Υποκρισία του ΠΑΣΟΚ και της αντιπολίτευσης

Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι «εμένα στη ζωή και την πολτική με ενοχλεί η υποκρισία. Όταν ξήλωσε τον Παναγόπουλο ο Ανδρουλάκης με αφορμή την εισαγγελική έρευνα, τότε τον είχα υπερασπιστεί και οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ μου έκαναν επιθέσεις. Χθες η παράταξη του ΠΑΣΟΚ στήριξε τον Παναγόπουλο για να εκλεγεί πρόεδρος της ΓΣΕΕ. Σας ερωτώ ποιος ήταν υποκριτής εγώ ή ο Ανδρουλάκης, ο Τσουκαλάς και ο Δουδωνής που τον έλεγαν κλέφτη και τώρα τον στηρίξαν; Και με τον Παναγόπουλο για να κρατήσουν την ΓΣΕΕ και να κάνουν τα κουμάντα τους και να βρίζουν τον Γεωργιάδη. Υποκρισία 2η: Ήρθε ο Ανδρουλάκης την Πέμπτη και είπε ότι η πολιτική πρόταση είναι να πολεμήσω τη διαφθορά και έτσι και κυβερνήσω θα ερευνήσω τα σκάνδαλα Μητσοτάκη. Χθες έτρεχε να βγάλει selfie με τον Σάντσεζ, που η γυναίκα του ερευνάται για διαφθορά, υπουργός του παραιτήθηκε για διαφθορά. Σε ενοχλεί η διαφθορά στην Ελλάδα και όχι στην Ισπανία; Αφού είσαι διώκτης της διαφθοράς τι πήγες να κάνεις με τον Σάντσεζ; Άρα δεν σε ενοχλεί η διαφθορά αλλά ο Μητσοτάκης».

«Προσπερνώ το μείζον, ότι ο Σάντσεζ πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη για να διαρραγεί η σχέση του Ισραήλ με την Ευρώπη ενώ η Ελλάδα είναι στρατηγική σύμμαχος με το Ισραήλ και με επιλογή ΠΑΣΟΚ» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.

Με αφορμή τις δηλώσεις του ότι δεν έχει ανανεωθεί η θητεία της ευρωπαίας εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου και θα γίνει αυτή τη συζήτηση στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο τον Μάιο είπε πως «με το που το είπα με είπαν ψεύτη και ότι η ανανέωση έχει γίνει από τον Οκτώβριο από το κολλέγιο των ευρωπαίων εισαγγελέων. Βγήκε όμως ότι ο Άρειος Πάγος βάσει του άρθρου 90 του συντάγματος έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα ανανέωσης. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα γίνει η ανανέωση, εγώ είπα οτι η ανανέωση κρίνεται σε 15 ημέρες. Αφού αποκαλύφθηκαν όλα αυτά με τις δηλώσεις Φλωρίδη και τις δηλώσεις δικαστικών στο Πρώτο ΘΕΜΑ είπε ο Τσουκαλάς ότι προσπαθώ να δικαιολογήσω τα αδικαιολόγητα»

Μήνυση και αγωγή στον Σαλμά

Ο υπουργός Υγείας ρωτήθηκε και για τις δηλώσεις του πρώην υπουργού Μάριου Σαλμά ότι έρχεται ευρωπαϊκή δικογραφία και για τον χώρο της υγείας, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε ότι «λυπούμαι για αυτά που είπε γι’ αυτό και έδωσα εντολή και του καταθέτω μήνυση και αγωγή μέσα στην εβδομάδα και θα μπορέσει να αποδείξει τα λεγόμενα στο δικαστήριο. Επειδή έχω περάσει τη σκευωρία novartis, σε θέματα ηθικής τάξεως και προσβολής δεν σηκώνω μύγα στο σπαθί του. Εμένα με έχει ελέγξει η Τουλουπάκη, η εφορία, η εφορία, δεν έχω να αποδείξω τίποτα στον κ. Σαλμά. Επειδή προέβη σε ισχυρισμό προσβλητικό για την ηθική μου υπόσταση και επειδή δεν επιθυμώ δημόσιο διάλογο γιατί σέβομαι ότι ήταν βουλευτής της ΝΔ, θα προτιμήσω αυτό να γίνει στα δικαστήρια».