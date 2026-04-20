Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Ιαπωνία – Προειδοποίηση για τσουνάμι έως και 3 μέτρων
Σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ «χτύπησε» τις ακτές της βορειοανατολικής Ιαπωνίας, ενώ εκδόθηκε και προειδοποίηση για τσουνάμι.
Ο σεισμός έπληξε την περιοχή Τοχόκου της Ιαπωνίας στις 4:53 μ.μ. (ώρα Ιαπωνίας) τη Δευτέρα (20/4/2026), δηλαδή 10:53 ώρα Ελλάδος. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι στις νομαρχίες Χοκάιντο, Ιβάτε και Αομόρι, με προβλεπόμενο ύψος τριών μέτρων.
Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν ανοικτά της ακτής Σανρίκου.
Το Σαββατοκύριακο μάλιστα κι’ άλλοι σεισμοί χτύπησαν την Ιαπωνία και αυτή την περίοδο γίνονταν προσπάθειες αποκατάστασης των ζημιών σε περιοχές που επλήγησαν από τους διαδοχικούς αυτούς σεισμούς.
Earthquakes have occurred in Hokkaido, Aomori, and Iwate in Japan, and a tsunami warning is currently in effect.
Fishing vessels are evacuating offshore. pic.twitter.com/OiZWsjr1mk— おはよ!まいぶらざー (@OhayoMybrother) April 20, 2026
