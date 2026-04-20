Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Ιαπωνία – Προειδοποίηση για τσουνάμι έως και 3 μέτρων

Σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ «χτύπησε» τις ακτές της βορειοανατολικής Ιαπωνίας, ενώ εκδόθηκε και προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ο σεισμός έπληξε την περιοχή Τοχόκου της Ιαπωνίας στις 4:53 μ.μ. (ώρα Ιαπωνίας) τη Δευτέρα (20/4/2026), δηλαδή 10:53 ώρα Ελλάδος. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι στις νομαρχίες Χοκάιντο, Ιβάτε και Αομόρι, με προβλεπόμενο ύψος τριών μέτρων.

Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν ανοικτά της ακτής Σανρίκου.

Το Σαββατοκύριακο μάλιστα κι’ άλλοι σεισμοί χτύπησαν την Ιαπωνία και αυτή την περίοδο γίνονταν προσπάθειες αποκατάστασης των ζημιών σε περιοχές που επλήγησαν από τους διαδοχικούς αυτούς σεισμούς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 60 λεπτά πριν

Θεμιστοκλέους: Άμεσα η προκήρυξη για 850 θέσεις μόνιμων ιατρών, 8.000 οι προσλήψεις μέχρι το τέλος του 2026

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Σκιάθο

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Λουκασένκο: Πιθανή η συνάντηση με τον Τραμπ μόλις ετοιμαστεί η μεγάλη συμφωνία

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Ιωάννα Τούνη: “Δεν υπάρχει μέρα που να μη σε σκεφτώ” – Το συγκινητικό μήνυμα για τη μητέρα της 4 χρόνια μετά το θάνατό της

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε σώος ο 26χρονος που είχε εξαφανιστεί από τις Συκιές – Τον εντόπισε πολίτης

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Βουλγαρία: Ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος της Βουλγαρίας προηγείται στις εκλογές, σύμφωνα με τα exit polls