Κακουργηματική δίωξη στον 16χρονο που παρέσυρε και εγκατέλειψε την 16χρονη στη Λιοσίων

Κακουργηματική ποινική δίωξη άσκησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας στον 16χρονο Σουδανό, ο οποίος κατηγορείται ότι παρέσυρε και εγκατέλειψε με τη μηχανή που οδηγούσε μαθήτρια στην οδό Λιοσίων.

Ειδικότερα σύμφωνα με το protothema.gr, σε βάρος του 16χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη σε συνδυασμό με το ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, καθώς και εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής.

Δίωξη όμως ασκήθηκε και σε βάρος του συνεπιβάτη της μηχανής την οποία οδηγούσε ο 16χρονος. Η δίωξη αφορά στο κακούργημα της εγκατάλειψης τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής και στο πλημμέλημα της πρόκλησης σωματικής βλάβης από υπόχρεο.

Για την υπόθεση κατηγορούνται όμως και άλλα δύο άτομα. Πρόκειται για μία 20χρονη που δήλωσε ιδιοκτήτρια της μηχανής και έναν 20χρονο που δήλωσε διαχειριστής της μηχανής. Σε βάρος των δυο αυτών συλληφθέντων ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για: Υπόθαλψη εγκληματία, ψευδή κατάθεση και ψευδή καταγγελία στις Αρχές.

Να σημειωθεί τέλος ότι ο 16χρονος Σουδανός αναμένεται να ζητήσει προθεσμία από τον ανακριτή για να προετοιμάσει την απολογία του. Αντίθετα, οι άλλοι τρεις συλληφθέντες έχουν ήδη λάβει προθεσμία και αναμένεται να βρεθούν στο ανακριτικό γραφείο τις επόμενες ημέρες.