Άδωνις Γεωργιάδης: Θα καταθέσω μήνυση και αγωγή στον Μάριο Σαλμά – Δεν σηκώνω μύγα στο σπαθί μου

Την κατάθεση μήνυσης και αγωγής εκ μέρους του σε βάρος του πρώην υπουργού της ΝΔ και νυν ανεξάρτητου βουλευτή, Μάριου Σαλμά, για όσα υποστήριξε για «παράνομες δουλειές εντός νοσοκομείων» και δικογραφία για την υγεία από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Λυπούμαι για αυτά που είπε γι’ αυτό και έδωσα εντολή και του καταθέτω μήνυση και αγωγή μέσα στην εβδομάδα και θα μπορέσει να αποδείξει τα λεγόμενα στο δικαστήριο. Επειδή έχω περάσει τη σκευωρία novartis, σε θέματα ηθικής τάξεως και προσβολής δεν σηκώνω μύγα στο σπαθί μου. Εμένα με έχει ελέγξει η Τουλουπάκη, η εφορία, δεν έχω να αποδείξω τίποτα στον κ. Σαλμά. Επειδή προέβη σε ισχυρισμό προσβλητικό για την ηθική μου υπόσταση και επειδή δεν επιθυμώ δημόσιο διάλογο γιατί σέβομαι ότι ήταν βουλευτής της ΝΔ, θα προτιμήσω αυτό να γίνει στα δικαστήρια» είπε ο υπουργός Υγείας στην ΕΡΤ το πρωί της Δευτέρας.

Σημειώνεται πως ο Μάριος Σαλμάς, μιλώντας στο Κρήτη TV αναφέρθηκε σε «παράνομες δουλειές» εντός νοσοκομείων, κάνοντας λόγο για αδιαφανείς προσλήψεις αλλά και αναθέσεις σε ιατρικό και φαρμακευτικό εξοπλισμό. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν περιορίζονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προειδοποιώντας πως «θα έρθουν και για την Υγεία».

«Ούτε το 5% των υποθέσεων διαφθοράς δεν έχει βγει στη φόρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επίκεινται νέες αποκαλύψεις ενώ άφησε αιχμές και προς Άδωνι Γεωργιάδη, υποστηρίζοντας ότι «δεν μπορεί να απαντήσει», καθώς –όπως είπε– γνωρίζει εκ των έσω τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος.