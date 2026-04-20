Θεσσαλονίκη: Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση αυτοκινήτου με δίκυκλο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/4) στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 14:30 στην έξοδο των Κωνσταντινουπολίτικων στο ρεύμα προς ανατολικά κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα δίκυκλο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός της μηχανής.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο.