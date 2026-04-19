Νατάσσα Μποφίλιου: Η έκπληξη που της έκαναν για τα γενέθλιά της – “Αν η ζωή μου είναι μια μέρα, είναι ένα μεσημέρι στα 43”

Τα γενέθλιά της είχε το Σάββατο (18/04) η Νατάσσα Μποφίλιου και έκλεισε τα 43 της χρόνια, ενώ ταυτόχρονα οι αγαπημένοι της φίλοι τής ετοίμασαν μία γλυκιά έκπληξη.

Η γνωστή ερμηνεύτρια την Κυριακή δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες και βίντεο από τη συνάντηση με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Η Νατάσσα Μποφίλιου αποκάλυψε ότι της έκαναν έκπληξη για τα γενέθλιά της και έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram την εντυπωσιακή της τούρτα.

«Αν η ζωή μου είναι μια μέρα, είναι ένα μεσημέρι στα 43. Με την έκπληξη των φίλων, τα λουλούδια, τα χαμόγελα, την ευγνωμοσύνη που έφτασα εδώ τυλιγμένη στην αγάπη. Στα επόμενα αδέρφια μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Νατάσσα Μποφίλιου.