Μυτιλήνη: 16χρονος οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς δίπλωμα και παρέσυρε 63χρονη

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Μυτιλήνη όταν ανήλικος παρέσυρε 63χρονη που επιχειρούσε να διασχίσει τη διάβαση πεζών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης, δίκυκλο όχημα που οδηγούσε 16χρονος ημεδαπός παρέσυρε την 63χρονη, στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα, επί της οδού Κουντουριώτη.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τόσο η 63χρονη γυναίκα όσο και ο ανήλικος οδηγός. Και οι δύο διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο», όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και η αναγκαία ιατρική περίθαλψη.

Για την υπόθεση, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, που διενεργεί την προανάκριση, προχώρησε στη σύλληψη του 16χρονου οδηγού για έλλειψη άδειας οδήγησης, αλλά και για τα αδικήματα της σωματικής βλάβης από αμέλεια και της επικίνδυνης οδήγησης.

Παράλληλα, συνελήφθη και ο κηδεμόνας του ανηλίκου, ο οποίος κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.