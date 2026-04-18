Συγκινεί η Ιωάννα Παλιοσπύρου: Έμαθα να αγαπάω το σώμα μου όχι γιατί είναι τέλειο, αλλά γιατί με κράτησε ζωντανή

Μια ιδιαίτερα προσωπική και συγκινητική ανάρτηση έκανε η Ιωάννα Παλιοσπύρου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράζοντας σκέψεις για τη σχέση της με το σώμα της.

Η ίδια ανέφερε ότι κατάφερε να αποδεχτεί και να αγαπήσει ξανά το σώμα της, τονίζοντας πως είναι ευγνώμων γιατί τη βοήθησε να παραμείνει ζωντανή μετά τη δοκιμασία που έχει βιώσει.

Η ανάρτησή της το Σάββατο (18.04.2026) συγκέντρωσε πλήθος θετικών σχολίων, με πολλούς χρήστες να της στέλνουν μηνύματα στήριξης και θαυμασμού για τη δύναμή της.

«Αυτή είμαι εγώ! Έμαθα να αγαπάω το σώμα μου ξανά… όχι γιατί είναι “τέλειο”, αλλά γιατί με κράτησε ζωντανή. Ελπίζω να σε αγαπάς, με τις μοναδικές ατέλειές σου. “Υπάρχει ένα διαφορετικό είδος ομορφιάς όταν μια γυναίκα νιώθει ασφαλής με τον εαυτό της”. Ήσυχη. Δυναμική. Αμετανόητη. Αυτή είμαι», έγραψε στην ανάρτησή της η Ιωάννα Παλιοσπύρου, δημοσιεύοντας μία σειρά από φωτογραφίες από το ταξίδι που έκανε στις Μαλδίβες.