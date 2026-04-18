Η Μπάγια Αντωνοπούλου ποζάρει με φουσκωμένη κοιλιά με φόντο τη θάλασσα

Με φουσκωμένη κοιλιά πόζαρε στο Instagram η Μπάγια Αντωνοπούλου.

Η δημοσιογράφος περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Νίκο Κώτση, με τον οποίο παντρεύτηκε τον Φεβρουάριο.

Την ευχάριστη είδηση της εγκυμοσύνης της την είχε κάνει γνωστή η ίδια σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Happy Day».

Σε απόδραση του ζευγαριού στη Νάξο, η Μπάγια Αντωνοπούλου φωτογραφήθηκε με φόντο τη θάλασσα, μόνη της αλλά και με τον άντρα της, δημοσιεύοντας στη συνέχεια στιγμιότυπα στο Instagram.

Όπως δήλωσε: «Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από την αγάπη…».

Δείτε την ανάρτηση