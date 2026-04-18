Καστοριά: Εξιχνιάσθηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης – Χειροπέδες σε έναν 53χρονο

Εξιχνιάσθηκε άμεσα, ύστερα από ενδελεχή έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Άργους Ορεστικού Καστοριάς, υπόθεση τηλεφωνικής απάτης, που τελέσθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης (16/04) σε βάρος 93χρονης ημεδαπής, σε περιοχή της Καστοριάς.

Για την υπόθεση αυτή ταυτοποιήθηκε άμεσα από προαναφερόμενους αστυνομικούς 53χρονος ημεδαπός, μέλος εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται σε τηλεφωνικές απάτες, εξαπατώντας ανυποψίαστους πολίτες, με το πρόσχημα της έκτακτης νοσηλείας συγγενικού τους προσώπου, έχοντας τον ρόλο του «εισπράκτορα», καθώς και το όχημα που χρησιμοποιούσε κατά την εγκληματική δράση του, ενώ εκδόθηκαν σχετικές αναζητήσεις.

Στο πλαίσιο των αναζητήσεων, μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής (17/04), αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου Λάρισας, εντόπισαν τον 53χρονο με το προαναφερόμενο όχημα σε περιοχή της Λάρισας και τον συνέλαβαν.

Επιπλέον, αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία 2 ατόμων συνεργών του 53χρονου, ενός άνδρα και μίας γυναίκας, οι οποίοι είναι μέλη της προαναφερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, ο μεν άνδρας έχοντας το ρόλο του υποτιθέμενου ιατρού και η δε γυναίκα έχοντας το ρόλο του συγγενικού προσώπου, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης, τελούμενη από μέλη εγκληματικής οργάνωσης.

Ειδικότερα, προχθές (16/04) το μεσημέρι, άγνωστος άνδρας, τηλεφώνησε σε οικία 93χρονης ημεδαπής σε περιοχή της Καστοριάς και προσποιούμενος χειρούργο ορθοπεδικό, ανέφερε ψευδώς σε αυτήν, ότι συγγενικό της πρόσωπο (κόρη) είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό και έχρηζε άμεσα χειρουργικής επέμβασης, για την οποία απαιτούνταν μεγάλο χρηματικό ποσό, ενώ άγνωστη γυναίκα προσποιούνταν το συγγενικό της πρόσωπο.

Ακολούθως, η 93χρονη μη αντιλαμβανόμενη την σε βάρος της απάτη, ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις αυτών και κατόπιν των τηλεφωνικών οδηγιών από τον υποτιθέμενο ιατρό, μετέβη σε προκαθορισμένο σημείο συνάντησης, πλησίον της οικίας της και παρέδωσε στον 53χρονο 10 χρυσές λίρες και το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ και αφού τα παρέλαβε απομακρύνθηκε από το σημείο, προς άγνωστη κατεύθυνση.

Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 1.625 ευρώ και 10 χρυσές λίρες, οι οποίες αποδόθηκαν μαζί με το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ στην 93χρονη.