MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Καστοριά: Εξιχνιάσθηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης – Χειροπέδες σε έναν 53χρονο

Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Εξιχνιάσθηκε άμεσα, ύστερα από ενδελεχή έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Άργους Ορεστικού Καστοριάς, υπόθεση τηλεφωνικής απάτης, που τελέσθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης (16/04) σε βάρος 93χρονης ημεδαπής, σε περιοχή της Καστοριάς.

Για την υπόθεση αυτή ταυτοποιήθηκε άμεσα από προαναφερόμενους αστυνομικούς 53χρονος ημεδαπός, μέλος εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται σε τηλεφωνικές απάτες, εξαπατώντας ανυποψίαστους πολίτες, με το πρόσχημα της έκτακτης νοσηλείας συγγενικού τους προσώπου, έχοντας τον ρόλο του «εισπράκτορα», καθώς και το όχημα που χρησιμοποιούσε κατά την εγκληματική δράση του, ενώ εκδόθηκαν σχετικές αναζητήσεις.

Στο πλαίσιο των αναζητήσεων, μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής (17/04), αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου Λάρισας, εντόπισαν τον 53χρονο με το προαναφερόμενο όχημα σε περιοχή της Λάρισας και τον συνέλαβαν.

Επιπλέον, αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία 2 ατόμων συνεργών του 53χρονου, ενός άνδρα και μίας γυναίκας, οι οποίοι είναι μέλη της προαναφερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, ο μεν άνδρας έχοντας το ρόλο του υποτιθέμενου ιατρού και η δε γυναίκα έχοντας το ρόλο του συγγενικού προσώπου, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης, τελούμενη από μέλη εγκληματικής οργάνωσης.

Ειδικότερα, προχθές (16/04) το μεσημέρι, άγνωστος άνδρας, τηλεφώνησε σε οικία 93χρονης ημεδαπής σε περιοχή της Καστοριάς και προσποιούμενος χειρούργο ορθοπεδικό, ανέφερε ψευδώς σε αυτήν, ότι συγγενικό της πρόσωπο (κόρη) είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό και έχρηζε άμεσα χειρουργικής επέμβασης, για την οποία απαιτούνταν μεγάλο χρηματικό ποσό, ενώ άγνωστη γυναίκα προσποιούνταν το συγγενικό της πρόσωπο.

Ακολούθως, η 93χρονη μη αντιλαμβανόμενη την σε βάρος της απάτη, ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις αυτών και κατόπιν των τηλεφωνικών οδηγιών από τον υποτιθέμενο ιατρό, μετέβη σε προκαθορισμένο σημείο συνάντησης, πλησίον της οικίας της και παρέδωσε στον 53χρονο 10 χρυσές λίρες και το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ και αφού τα παρέλαβε απομακρύνθηκε από το σημείο, προς άγνωστη κατεύθυνση.

Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 1.625 ευρώ και 10 χρυσές λίρες, οι οποίες αποδόθηκαν μαζί με το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ στην 93χρονη.

Καστοριά Τηλεφωνική απάτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Μαρία Κορινθίου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της από την απόδρασή τους στη Σκωτία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Το app της ΕΕ για την επαλήθευση ηλικίας στις online πλατφόρμες και η ελληνική “εμπλοκή”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Κοζάνη: Μήνυση κατά 20χρονου κατέθεσε η οικογένεια της 17χρονης που τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο “Παπανικολάου”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ προσφέρει 100 εισιτήρια διαρκείας για τα 100 χρόνια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Στο Ηράκλειο τη Δευτέρα το τέταρτο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Ιωάννης Απέργης: Τρώω φρίκες αν δεν έχω διαχειριστεί σωστά μια κατάσταση με τον γιο μου