Η ανάρτηση Πολάκη για Λαζαρίδη: “Μακάριε αργείς, σου φωνάζει μέχρι και η Ντόρα”

Η Ντόρα Μπακογιάννη προέτρεψε τον Μακάριο Λαζαρίδη να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα με την παραίτηση του και ο Παύλος Πολάκης δεν το άφησε ασχολίαστο.

Ο Παύλος Πολάκης λοιπόν με ανάρτησή του στο Facebook αναφέρθηκε με δεικτικό τρόπο στα όσα είπε η Ντόρα Μπακογιάννη για τον Μακάριο Λαζαρίδη σε συνέντευξή της στο Mega.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανέβασε κάποια δημοσιεύματα με τις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη στέλνοντας το δικό του μήνυμα στον Μακάριο Λαζαρίδη.

«Μακάριε αργείς!!! Σου φωνάζει μέχρι και η Ντόρα…», γράφει χαρακτηριστικά.