Κατερίνα Καραβάτου: Η Τίνα Μεσσαροπούλου μου είπε πως τόσο η ίδια όσο και ο Γιώργος Μυλωνάκης είναι δυνατοί

Εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, μετά από ανεύρυσμα στον εγκέφαλο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Τίνα Μεσσαροπούλου.

Οι στιγμές είναι δύσκολες με την Τίνα Μεσσαροπούλου να παραμένει δυνατή για να στηρίξει τον σύζυγό της Γιώργο Μυλωνάκη. Όπως μετέφεραν το πρωί του Σαββάτου 18 Απριλίου στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» η Αφροδίτη Γραμμέλη και η Κατερίνα Καραβάτου, παραμένει ψύχραιμη, δείχνει δύναμη και δεν σταματά να προσεύχεται για την ανάρρωσή του.

«Ήταν σε σοκ. Δεν έχει φύγει λεπτό από το νοσοκομείο. Παραμένει δυνατή. Είχαμε και κάποιες επικοινωνίες μέσω μηνυμάτων, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πάρα πολύς κόσμος που ενδιαφέρεται και οι συγγενείς είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί το κάθε λεπτό είναι πολύ κρίσιμο και σημαντικό. Δεν υπάρχει επισκεπτήριο. Δεν επιτρέπεται να πλησιάσει κανείς, παρά μόνο σε έναν πιο εξωτερικό χώρο της οικογένειας.

Η Τίνα είναι δυνατή, ελπίζει και προσεύχεται και πιστεύει βαθιά ότι όλα θα πάνε καλύτερα για τον σύζυγό της. Είναι κοντά της και ο αδελφός της, γιατρός, είναι αισιόδοξοι όπως πρέπει να είναι όλοι οι άνθρωποι που είναι γύρω από τον κύριο Μυλωνάκη. Βλέπουν ότι υπάρχει μια σταθερότητα κι αυτό είναι ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή. Η Τίνα θα απουσιάσει από την εργασία της. είναι βαθιά ανθρώπινο και θα είναι δίπλα στον άνθρωπό της» ανέφερε αρχικά η Αφροδίτη Γραμμέλη.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε η Κατερίνα Καραβάτου που αναφέρθηκε σε ένα μήνυμα που της έστειλε η Τίνα Μεσσαροπούλου. «Με διέλυσε, και θα το πω γιατί δεν είναι κακό, αλλά διαλύθηκα εκείνη τη στιγμή πραγματικά, όταν μιλώντας με μηνύματα με την Τίνα. Δε θα πω την αρχή της συνομιλίας, στο τέλος όμως, μου έγραψε: “είμαι δυνατή και ξέρω πως είναι κι εκείνος”. Αισθάνθηκα τη σύνδεση ενός ζευγαριού που είναι τόσα χρόνια μαζί, που είναι τόσο αγαπημένοι, που έχουν κάνει αυτή την υπέροχη οικογένεια» είπε.