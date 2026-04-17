Την επανένταξη της γραμμής Πλατύ – Έδεσσα στον προαστιακό της Θεσσαλονίκης ζητούν κάτοικοι Πέλλας και Ημαθίας

Να ενταχθεί ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος στα υπό υλοποίηση έργα του ΕΣΠΑ 2021-2027 ζητούν πολίτες και φορείς από την Πέλλα και την Ημαθία. Πρόκειται για ένα έργο, κόστους 70 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο απεντάχθηκε από το ΕΣΠΑ.

Όπως μεταδίδει το ertnews, ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος, σύμφωνα με τους πολίτες, θα βοηθήσει στην αναβάθμιση της περιοχής τόσο της Ημαθίας και της Πέλλας, θα συνδέει το Πλατύ με την Αλεξάνδρεια, τη Βέροια, τη Νάουσα, την Σκύδρα και θα καταλήγει στην Έδεσσα. Θα εξυπηρετεί καθημερινά ανά μία ώρα 8000 επιβάτες, δηλαδή 2.5 εκατομμύρια επιβάτες το χρόνο.

Σύμφωνα με κατοίκους και φορείς, το έργο αναμένεται θα βοηθήσει τόσο στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, όσο και στην οικονομική. Εργαζόμενοι, φοιτητές και άλλοι επιβάτες, θα μπορούν να μετακινούνται πιο εύκολα, γρήγορα, και με ασφάλεια, μέσω του προαστιακού σιδηροδρόμου.