Σύλληψη 37χρονου στην Κοζάνη για κατοχή κοκαΐνης – Κατασχέθηκαν 9 ποσότητες

Στη σύλληψη ενός 37χρονου ημεδαπού προχώρησαν το βράδυ της Παρασκευής αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, σε περιοχή της Κοζάνης, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στον 37χρονο, εντοπίστηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν εννέα ποσότητες κοκαΐνης, συνολικού μεικτού βάρους 7,9 γραμμαρίων.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Ο 37χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.