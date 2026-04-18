Ακτοπλοΐα: 20 Απριλίου ανοίγουν οι φάκελοι στον διαγωνισμό για τις άγονες γραμμές

Με το άνοιγμα των φακέλων των υποψήφιων επενδυτών ο διαγωνισμός για τις τετραετείς συμβάσεις στις άγονες γραμμές ακτοπλοϊας περνά στην τελική ευθεία.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έδωσε σχετική έγκριση για το άνοιγμα των φακέλων στον διαγωνισμό, με εξαίρεση τον φάκελο 38 που αφορά τη γραμμή Κάσος-Κρήτη, για την οποία εκκρεμεί προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας από εταιρεία ακτοπλοϊας.

Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ενδιαφέρον από περισσότερες της μίας εταιρείας, τα αιτήματα θα εξεταστούν αναλυτικά από αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Ναυτιλίας ενώ όπου δεν υπάρχει ανταγωνισμός για την ίδια γραμμή, η διαδικασία θα προχωρήσει άμεσα.

Πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρουν ότι στις 20 Απριλίου, παρουσία εκπροσώπων των ακτοπλοϊκών εταιρειών, θα ανοίξουν οι σχετικοί φάκελοι.

Σημειώνεται ότι προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των νησιωτικών περιοχών και έως ότου η απόφαση τελεσιδικήσει από το ΣτΕ, το Υπουργείο Ναυτιλίας θα προχωρήσει σε απευθείας αναθέσεις δρομολογίων έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, έως ότου υπάρξει οριστική δικαστική κρίση για τη γραμμή Κάσος-Κρήτη.

Με νέο πολυετή σχεδιασμό επανακαθορίζεται το πλαίσιο των συμβάσεων για τις άγονες γραμμές, σηματοδοτώντας μια σαφή μετατόπιση από τη βραχυπρόθεσμη διαχείριση σε ένα πιο σταθερό και επενδυτικά φιλικό μοντέλο ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης.

Οι συμβάσεις παύουν να είναι ετήσιες και αποκτούν τετραετή διάρκεια, καλύπτοντας την περίοδο από 1η Νοεμβρίου 2025 έως 31η Οκτωβρίου 2029. Πρόκειται για αλλαγή που ενισχύει την προβλεψιμότητα του δικτύου, επιτρέποντας τόσο στο κράτος όσο και στις ακτοπλοϊκές εταιρείες να προγραμματίζουν με μεγαλύτερη ασφάλεια τα δρομολόγια, τη διάθεση πλοίων και τις επενδύσεις τους.

Παράλληλα, αυξάνεται σημαντικά η χρηματοδότηση, με το συνολικό κονδύλι να ανέρχεται στα 668 εκατ. ευρώ για την τετραετία, έναντι χαμηλότερων ετήσιων προϋπολογισμών στο παρελθόν.

Η ενίσχυση αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη του αυξημένου λειτουργικού κόστους αλλά και στη διατήρηση της συνδεσιμότητας μικρών και απομακρυσμένων νησιών που εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά από τις θαλάσσιες μεταφορές. Επίσης, υπάρχει πρόβλεψη για ένταξη νεότευκτων πλοίων κατά τη διάρκεια των συμβάσεων.

Εντωμεταξύ, στις 24 Ιουνίου προγραμματίζεται να κριθεί και η εξέλιξη του διαγωνισμού για τη νέα γραμμή «Αλεξανδρούπολη – Σίγρι Λέσβου – Μεστά Χίου», με υποχρεωτική στάση στον Πειραιά για την οποία έχει προσφύγει και γι’ αυτή ακτοπλοϊκή εταιρεία στο ΣτΕ. Το συγκεκριμένο έργο έχει ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με συνολική δημόσια δαπάνη 12,5 εκατ. ευρώ.

Η συγκεκριμένη γραμμή έχει έντονο αναπτυξιακό αποτύπωμα, καθώς στοχεύει στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας του Έβρου, που επλήγη από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. Προβλέπεται η εκτέλεση ενός εβδομαδιαίου δρομολογίου για τρία χρόνια από φορτηγό-οχηματαγωγό πλοίο, με δωρεάν μεταφορά φορτίων επιχειρήσεων της περιοχής.