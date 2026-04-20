MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Eρντογάν: Η Τουρκία θα αυστηροποιήσει το νόμο για την οπλοκατοχή

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Τουρκία θα αυστηροποιήσει το νομοθετικό πλαίσιο για την οπλοκατοχή και θα αυξήσει τις ποινές για τους ιδιοκτήτες όπλων τα οποία περιέρχονται στην κατοχή των παιδιών τους, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Οι δηλώσεις αυτές του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την οπλοκατοχή έρχονται μετά τις επιθέσεις της προηγούμενης εβδομάδας σε σχολεία στην Τουρκία, που συγκλόνισαν την χώρα.

Δεκαέξι τραυματίες ήταν ο απολογισμός της επίθεσης που εξαπέλυσε την περασμένη Τρίτη ένας 19χρονος πρώην μαθητής λυκείου στη Σανλιούρφα. Ο δράστης έστρεψε το όπλο στον εαυτό του κι έβαλε τέλος στη ζωή του.

Την επομένη, ένας 14χρονος σκότωσε οκτώ μαθητές κι έναν εκπαιδευτικό σε σχολείο του Καχραμάνμαρας, χρησιμοποιώντας όπλα του πατέρα του τα οποία βρήκε στο σπίτι της οικογένειας. Ο δράστης τραυματίστηκε θανάσιμα στο πόδι και εντοπίστηκε νεκρός.

Τέλος, ο Ερντογάν τόνισε επίσης πως η τουρκική κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετους περιορισμούς σε ό,τι αφορά την πρόσβαση ανηλίκων σε social media.

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

