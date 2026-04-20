Γιώργος Μυλωνάκης: Παραμένει διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση – Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν
Νέο ιατρικό ανακοινωθέν εξέδωσε το νοσοκομείο Ευαγγελισμός για τον Γιώργο Μυλωνάκη.
Σε αυτό αναφέρονται τα εξής: «Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».
Η ομάδα γιατρών που έχει αναλάβει την θεραπεία του, εκτιμά πως τα επόμενα 24ωρα θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμα καθώς υπάρχουν δοκιμασίες που ο Γιώργος Μυλωνάκης πρέπει να ξεπεράσει και οι οποίες θα δείξουν τις νευρολογικές λειτουργίες του.