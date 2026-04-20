Επιστρέφει και φέτος ο Ποδηλατικός μαραθώνιος για την Γενοκτονία των Αρμενίων στη Θεσσαλονίκη

Με εκκίνηση το Αρμενικό Μνημείο «Χατσκάρ» έξω από την αρμενική εκκλησία, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κοντρόλ στη μονή Παναγίας Σουμελά στη Βέροια και επιστροφή και τερματισμό στο Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία πραγματοποιείται το Σάββατο 25 Απριλίου ο Ποδηλατικός Μαραθώνιος 200 χιλιομέτρων (Brevet) «Διαδρομή Μνήμης: Αρμενία & Πόντος» με τον οποίο τιμώνται τα θύματα των γενοκτονιών των Αρμενίων και των Ποντίων.

Πρόκειται για τον 3ο Ποδηλατικό Μαραθώνιο συμβολικού χαρακτήρα στη μνήμη των θυμάτων της Αρμενικής Γενοκτονίας, ο οποίος φέτος με πρωτοβουλία των διοργανωτών, της Ένωσης Αρμενίων Αθλητών Θεσσαλονίκης – Homenetment – Αρμενική και του δήμου Θεσσαλονίκης, τιμά και όσους χάθηκαν στη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού.

Για βαθιά συμβολική διαδρομή τιμής, αλλά και ιστορικής ευθύνης έκανε λόγο η πρόεδρος της Ένωσης Αρμενίων Αθλητών Θεσσαλονίκης Homenetment – Αρμενική, Πέπη Ανσουριάν τονίζοντας κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου του δημαρχείο Θεσσαλονίκης, ότι οι συμμετέχοντες θα έρθουν απ’ όλη την Ελλάδα για να στηρίξουν τον σκοπό της Ένωσης.

«Θα είμαστε όλοι εκεί, όπως κάθε χρόνο και ειδικά για να υποδεχτούμε τους ποδηλάτες, οι οποίοι παρ’ όλο που διανύουν μια τόσο μεγάλη και δύσκολη διαδρομή με οποιαδήποτε συνθήκη, βροχή, κρύο, ζέστη, όταν τερματίζουν είναι πιο χαρούμενοι από εμάς. Έχουν μεγαλύτερη θετική ενέργεια από εμάς» υπογράμμισε η κ. Ανσουριάν αναφερόμενη στην τελετή υποδοχής των συμμετεχόντων στο σημείο τερματισμού, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου το απόγευμα του Σαββάτου.

Αναφερόμενη στην πρώτη ποδηλατοδρομία που διοργάνωσε η Ένωση Αρμενίων Αθλητών Θεσσαλονίκης, είπε ότι πραγματοποιήθηκε μετά την καραντίνα λόγω της πανδημίας, στο κέντρο της πόλης από τα μέλη της αρμενικής κοινότητας με τη συμμετοχή 100 ποδηλατοδρόμων σε μια μικρή διαδρομή και ότι είχε πολύ μεγάλη επιτυχία.

Την επόμενη χρονιά διοργανώθηκε ο 1ος Ποδηλατικός Μαραθώνιος Brevet μετά από υποβολή αίτησης στον επίσημο φορέα της Γαλλίας και τη θετική απάντησή του. Ήταν δρόμος 600 χιλιομέτρων, αφιερωμένος στα θύματα της Αρμενικής Γενοκτονίας, ο οποίος διήρκησε δύο μέρες και οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 120, σημείωσε η κ. Ανσουριάν.

Το 2025 διοργανώθηκε το 2ο Βrevet 200 χιλιομέτρων και αυτή τη φορά οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 150, συμπλήρωσε. Καθώς στην περσινή διοργάνωση πήραν μέρος και βραβεύθηκαν πολλοί αθλητές ποντιακής καταγωγής γεννήθηκε η ιδέα της «Διαδρομής Μνήμης: Αρμενία & Πόντος» διευκρίνισε η κ. Ανσουριάν.

Αρμένιοι και Πόντιοι είμαστε αδέρφια. Φέτος στις 25 Απριλίου ο Ποδηλατικός Μαραθώνιος 200 χιλιομέτρων δεν είναι αφιερωμένος μόνο στις αθώες ψυχές που χάθηκαν στην Αρμενική Γενοκτονία αλλά και στην Ποντιακή. Δεχθήκαμε συμμετοχές απ’ όλη την Ελλάδα, αθλητές μας είπαν ότι έρχονται για να στηρίξουν τον αγώνα μας, τον σκοπό, να είναι δίπλα νας και ότι θέλουν να γίνουν κομμάτι αυτής της ομάδας.

Η Ένωση Αρμενίων Αθλητών Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε το 1928, τόνισε η κ. Ανσουριάν προσθέτοντας ότι υπάρχουν σε όλο τον κόσμο 111 παραρτήματα Αρμενικών Αθλητικών Σωματείων με το διακριτικό τίτλο Homenetment, με κοινό λογότυπο και κοινό έμβλημα στα χρώματα της αρμενικής σημαίας.

Ο δήμος Θεσσαλονίκης συνδιοργανώνει μαζί με ένα ιστορικό σωματείο τον Ποδηλατικό Μαραθώνιο «Διαδρομή Μνήμης: Αρμενία & Πόντος» που εκπέμπει ένα μήνυμα που είναι πολύ σημαντικό τόνισε η αντιδήμαρχος Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού του δήμου Θεσσαλονίκης, Κούλα Γιαννακίδου. Η νέα διοργάνωση είναι αφιερωμένη στους ήρωες των Γενοκτονιών των Αρμενίων και των Ποντίων και τη στηρίζουμε με κάθε τρόπο, είπε και ευχαρίστησε όσους θα συμμετάσχουν στον Ποδηλατικό Μαραθώνιο.

«Πέρσι ήμουν παρών και στην έναρξη και στον τερματισμό του Μαραθωνίου και εντυπωσιάστηκα όχι μόνο από τη διάθεση, από το μεράκι, από το πάθος των διοργανωτών, αλλά κυρίως με αυτά που συζήτησα με τους αθλητές το απόγευμα, οι οποίοι παρά την κούραση τους ήταν ενθουσιασμένοι και πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενοι από τη διοργάνωση» τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Γιουτίκας.

«Ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης στηρίζουμε και φέτος εμπράκτως τον Ποδηλατικό Μαραθώνιο, γιατί η ιστορία, μπορεί να χαθεί στο παρελθόν, αλλά δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως παρελθόν, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για δύο αιματοβαμμένες Γενοκτονίες, των Αρμενίων, με περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο θύματα και του Ποντιακού Ελληνισμού με περισσότερα από 320.000 θύματα» επισήμανε.

«Η Τουρκία ακόμα αρνείται πεισματικά να αναγνωρίσει αυτές τις δυο Γενοκτονίες. Εμείς δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να ξεχνάμε, έχουμε υποχρέωση να στηρίζουμε τέτοιους αγώνες, οι οποίοι εξελίσσονται και στην Περιφέρειά μας, στην Ημαθία, στην Πέλλα, στη Θεσσαλονίκη. Αποδίδουμε φόρο τιμής στα αθώα θύματα, αναδεικνύουμε την ιστορική αλήθεια, επιμένουμε στην αναγνώριση και δίνουμε και ένα μήνυμα στη νέα γενιά, τι να μη ξεχνάει, ότι οι Αρμένιοι και οι Πόντιοι είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας στην πόλη μας, αλλά και στην Κεντρική Μακεδονία» τόνισε ο κ. Γιουτίκας.

Το διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» αποφάσισε ομόφωνα και ομόθυμα να συμμετέχει, καθώς είναι μια εκδήλωση που βοηθάει στο δέσιμο με τις ρίζες και στη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης, επισήμανε ο πρόεδρος του, Γιώργος Τανιμανίδης.

«H έκπληξη είναι ότι μπορούμε Θεσσαλονικείς, Πόντιοι, Αρμένιοι, Αρμένιοι, Πόντιοι να δώσουμε ένα μήνυμα και πάλι ότι παρά τις γενοκτονίες, παρά το ότι μας στερούν το δικαίωμα στην ιστορική μας πατρίδα, είμαστε εδώ. Συνεχίζουμε να φωνάζουμε ότι δεν ξεχνάμε» είπε ο κ. Τανιμανίδης και πρόσθεσε: «Είναι προνόμιο και τιμή που συνεργαζόμαστε με μία κοινότητα που έχει ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα στην πόλη μας».

Διαδρομή 206,5 χιλιομέτρων με 29 χιλιόμετρα ανάβασης

Αναφερόμενος στις τεχνικές πτυχές, ο Βασίλης Γιοσμάς, ο υπεύθυνος διαδρομής του Ποδηλατικού Μαραθωνίου εξήγησε ότι οι συμμετέχοντες θα διανύσουν 206,5 χιλιόμετρα.

Τα πρώτα 12 χιλιόμετρα θα είναι προεκκίνηση με τη βοήθεια της Τροχαίας, τα θετικά υψομετρικά που θα ανέβουν οι αθλητές είναι 1603. Το πρώτο κοντρόλ είναι στην πόλη της Βέροιας στον περιφερειακό και από εκεί και πέρα οι ποδηλάτες θα διανύσουν 29 χιλιόμετρα ανάβασης είπε ο κ. Γιοσμάς. Η μέση κλίση είναι 7% και η μέγιστη είναι 15% και το ανώτερο υψόμετρο που θα ανεβούν είναι 1.200 μέτρα, τόνισε προσθέτοντας ότι κάθε πεταλιά θα είναι ένας φόρος τιμής.

«Μέχρι στιγμής οι εγγραφές είναι πάνω από 80 και οι συμμετοχές είναι απ’ όλη την Ελλάδα. «Θα έρθουν από Κρήτη, από Ρόδο για να τρέξουν 200 χιλιόμετρα. Είναι κάτι που το κάνει κάποιος από καρδιάς γιατί ενώνει την Αρμενία και τον Πόντο» υπογράμμισε.

Τόνισε ακόμη ότι το επόμενο κοντρόλ θα είναι στην Αλεξάνδρεια και ότι ο πρώτος τερματισμός αναμένεται περίπου στις 3 η ώρα. «Δεν είναι αγώνας. Ολοι οι αθλητές τηρούν τον ΚΟΚ. Σταματάνε στα φανάρια και δεν μπαίνουν μέσα στις εθνικές οδούς. Κινούνται σε παράδρομους» είπε σημειώνοντας ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι τέλειες για ποδηλασία. Η «Διαδρομή Μνήμης: Αρμενία & Πόντος» τελεί υπό την αιγίδα και στήριξη του υπουργείου Εσωτερικών – Τομέα Μακεδονίας Θράκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Πριν την εκκίνηση, οι ποδηλάτες θα απελευθερώσουν στον ουρανό εκατοντάδες μπαλόνια στα χρώματα της αρμενικής σημαίας (μπλε, κόκκινο, πορτοκαλί). Ο τερματισμός θα πραγματοποιηθεί έως τις 21:30, στο Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου με σύντομες ομιλίες, παραδοσιακούς χορούς του Πόντου και της Αρμενίας και απονομές μεταλλίων και διπλωμάτων συμμετοχής.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ