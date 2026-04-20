Περικλής Κονδυλάτος: Τάιζα τον Τριαντάφυλλο στο στόμα με φαγητά που κλέψαμε και κοιτούσα τα μάτια του να λάμπουν στο σκοτάδι

Καλεσμένος στο «Bedtime Stories» της Πέννυς Καβέτσου βρέθηκε ο Περικλής Κονδυλάτος, δίνοντας μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης με τον ίδιο να αναφέρεται σε διάφορα προσωπικά θέματα.

Ο γνωστός σχεδιαστής κοσμημάτων, Περικλής Κονδυλάτος, μίλησε και για την εμπειρία του στο Survivor δίνοντας μας κάποια highlights.

«Ήταν μια μεγαλειώδης εμπειρία και δεν εννοώ σαν αποτέλεσμα, αυτό που είδατε στην τηλεόραση, αλλά αυτό που έζησα εγώ. Οι στιγμές που ήμουν ολομόναχος μέσα στη ζούγκλα με κάτι πελώρια δέντρα, που δεν ήξερες αν θα σε φάει κανένα φίδι, αν θα σου επιτεθεί κανένα ζώο…

Το ότι ήμασταν μέσα στις βάρκες και είδα μια φάλαινα να περνάει από κάτω, ότι μας κυνηγούσε ένα αγριογούρουνο μια φορά, ότι φάγαμε κάτι και δηλητηριαστήκαμε όλοι και πήγαμε να πεθάνουμε… Παρακαλούσα γονατιστός έναν άνθρωπο να μου δώσει να φάω και αυτός ήθελε τα σκουλαρίκια μου», είπε αρχικά ο Περικλής Κονδυλάτος.

Ο Περικλής Κονδυλάτος ανέφερε επίσης: «Τάιζα τον Τριαντάφυλλο στο στόμα με κάτι φαγητά που κλέψαμε και κοιτούσα τα μάτια του να λάμπουν μέσα στο σκοτάδι. Και να καταλαβαίνεις ότι ένας άνθρωπος που τον αντιπαθείς, ότι τον αγαπάς πάρα πολύ γιατί είναι ένας άνθρωπος ρε φίλε.

Από αυτή την ιστορία θα μου μείνουν τα μάτια του Τριαντάφυλλου μέσα στο σκοτάδι, που το έβαζα την τροφή μέσα στο στόμα για να το φάμε γρήγορα».

