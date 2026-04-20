Νοτοπούλου: Εφαρμογή της επέκτασης του φοιτητικού πάσου στους σπουδαστές/στριες των Στρατιωτικών Σχολών

Την εφαρμογή της επέκταση του φοιτητικού πάσου στους σπουδαστές και τις σπουδάστριες των στρατιωτικών σχολών, ζητούν με ερώτησή τους προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με πρωτοβουλία της Κατερίνας Νοτοπούλου.

Παρότι η πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, εξήγγειλε την επέκταση του πάσο από τον Οκτώβριο του 2024, μέχρι σήμερα η εξαγγελία αυτή δεν αποτυπώνεται στην πράξη.

Εκδίδεται μεν στους σπουδαστές και σπουδάστριες των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκή ταυτότητα, μέσω του συστήματος Academic ID, ωστόσο, στην κάρτα αναγράφεται η ένδειξη «Δελτίο εισιτηρίου δεν ισχύει», με αποτέλεσμα να μην ενεργοποιούνται οι προβλεπόμενες φοιτητικές εκπτώσεις μετακίνησης.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σύγχυση και αίσθημα άνισης μεταχείρισης, καθώς ένα μέτρο που παρουσιάστηκε ως σημαντική θεσμική παρέμβαση για την ενίσχυση των σπουδαστών των Στρατιωτικών Σχολών παραμένει, στην πράξη, ανεφάρμοστο.

Την ίδια στιγμή, σε μια περίοδο αυξημένου κόστους διαβίωσης, ακόμη και τα στοιχειώδη οικονομικά οφέλη που απορρέουν από τη φοιτητική ιδιότητα, όπως οι εκπτώσεις στις μετακινήσεις, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Παράλληλα, η μειωμένη προσέλκυση υποψηφίων στις Στρατιωτικές Σχολές καθιστά ακόμη πιο αναγκαία την υλοποίηση μέτρων που ενισχύουν την ελκυστικότητα και τη μέριμνα για τους σπουδαστές, με συνέπεια και αξιοπιστία μεταξύ εξαγγελιών και εφαρμογής.

Η ισότιμη μεταχείριση με τους φοιτητές των ΑΕΙ δεν μπορεί να παραμένει μόνο σε επίπεδο εξαγγελιών.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: