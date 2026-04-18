Έκρηξη σε υπόγεια διάβαση στη Γερμανία – Ένας νεκρός, τέσσερις τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στη Γερμανία, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (18/4) σε υπόγεια διάβαση στην πόλη Φέλκλινγκεν στη Γερμανία.

Η ισχυρή έκρηξη στοίχισε τη ζωή σε ένα άτομο, ενώ τέσσερις ακόμη άνδρες τραυματίστηκαν σοβαρά και από αυτούς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που απέκλεισαν την περιοχή.

Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα, ενώ οι γερμανικές Αρχές δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.