Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη! Χτύπησε την πρώην γυναίκα του, άρπαξε το παιδί τους και εξαφανίστηκε

Συναγερμός έχει σημάνει από χθες στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την αρπαγή ενός 7χρονου παιδιού από την περιοχή των Συκεών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, χθες το βράδυ ο 44χρονος πατέρας του παιδιού μετέβη στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και μητερας του παιδιού και άρπαξε τον ανήλικο από τα χέρια της. Η επιμέλεια του 7χρονου αγοριού είχει ανατεθεί προσωρινά στην 37χρονη μητέρα. Δικαστική απόφαση απαγόρευε στον πατέρα να προσεγγίσει τον 7χρονο γιο του.

Ο 44χρονος, υπήκοος Αλβανίας, άρπαξε το παιδί ασκώντας λεκτική και σωματική βία στη μητέρα. Αποχώρησε προς άγνωστη κατεύθυνση και αναζητείται από την Αστυνομία για αρπαγή ανηλίκου, ενδοοικογενειακή βία και παραβίαση δικαστικής απόφασης.

Το “Χαμόγελο του Παιδιού“ προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas σήμερα, (17/04/2026), κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς πιθανόν συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του ανήλικου σε κίνδυνο.

Ο ανήλικος Βαγγέλης Λάζο έχει μαύρα μάτια και καφέ μαλλιά, έχει ύψος 1.20 μ. και είναι 24 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε πράσινη μπλούζα, κόκκινο μπουφάν, μαύρο παντελόνι και γκρι – άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.