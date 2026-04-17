Πάνω από 10.000 Αμερικανοί στρατιώτες συμμετέχουν στον θαλάσσιο αποκλεισμό του Ιράν

Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 10.000 στρατιώτες συμμετέχουν σε επιχειρήσεις αποκλεισμού και επιτήρησης λιμανιών του Ιράν, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων στην περιοχή.

Συγκεκριμένα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δημοσιοποίησε φωτογραφία από αεροπλανοφόρο, σημειώνοντας ότι δυνάμεις της εμπλέκονται σε αποστολές επιτήρησης και ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας γύρω από παράκτιες ζώνες και λιμενικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πάνω από 10.000 μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων από το Πολεμικό Ναυτικό, τους Πεζοναύτες και την Πολεμική Αεροπορία, συμμετέχουν στην εφαρμογή περιοριστικών μέτρων για πλοία που επιχειρούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από ιρανικά ύδατα.