Ανακοίνωσε sold out για τον τελικό με τον ΠΑΟΚ ο ΟΦΗ: “Πάμε να κάνουμε τον Βόλο, Κρήτη”
Sold Out για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson κόντρα στον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό, ανακοίνωσε ο ΟΦΗ.
Υπενθυμίζεται πως ο μεγάλος τελικός αναμένεται να διεξαχθεί το Σάββατο (25/04), στις 20:30.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΟΦΗ:
«Η Κρήτη… πάει Βόλο!
Ο κόσμος του ΟΦΗ έδωσε τη δική του απάντηση! Sold out τα εισιτήρια της ομάδας μας στον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson!
Ραντεβού στις 25 Απριλίου, στο Πανθεσσαλικό στάδιο, για τη μεγάλη, ιστορική “μάχη”.
Οι 8000 Κρητικοί που θα είναι στον Βόλο, αλλά και όσοι δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την ομάδα και όλοι μαζί πάμε να ζήσουμε το όνειρο!
Πάμε να γράψουμε ιστορία!».
Η Κρήτη… πάει Βόλο!
Ο κόσμος του ΟΦΗ έδωσε τη δική του απάντηση! Sold out τα εισιτήρια της ομάδας μας στον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson!
Ραντεβού στις 25 Απριλίου, στο Πανθεσσαλικό στάδιο, για τη μεγάλη, ιστορική "μάχη".
Πάμε να γράψουμε ιστορία! pic.twitter.com/qCjFTT06AN— OFI Crete F.C. (@OFI_Crete) April 17, 2026
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Οι σχέσεις αυτών των ζωδίων αλλάζουν προς το καλύτερο μέχρι το Σαββατοκύριακο
- Τάσος Κωστής: Πήγαινα στην πρόβα με το σωληνάκι, είχα την παροχέτευση που έτρεχε ακόμα και την έβαζα σε μια σακούλα του σούπερ μάρκετ
- J2US: Αυτή είναι η πασίγνωστη παρουσιάστρια που θα βρεθεί στην κριτική επιτροπή του 8ου live