ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ανάληψη πολιτικής ευθύνης χωρίς παραίτηση, είναι λόγια του αέρα – Να τον αποπέμψει άμεσα ο πρωθυπουργός

«Ο πρωθυπουργός οφείλει να αποπέμψει τον υφυπουργό του που ζημίωσε δύο φορές το δημόσιο», υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωσή του σχετικά με τον Μακάριο Λαζαρίδη, σημειώνοντας ότι ανάληψη πολιτικής ευθύνης χωρίς παραίτηση «είναι λόγια του αέρα».

Ειδικότερα το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «ο κ. Λαζαρίδης που έως προχθές παρίστανε τον προσβεβλημένο και επιτίθετο σε όποιον έθετε ερωτήματα, χθες αποδέχθηκε πλήρως τους ισχυρισμούς του ΠΑΣΟΚ ότι δεν είχε τα τυπικά προσόντα πρόσληψης και μάλιστα ζήτησε να του καταλογισθούν εντόκως τα ποσά που έλαβε αχρεωστήτως. Ζήτησε δηλαδή ό,τι ακριβώς καλούσαμε να κάνει το υπουργείο Παιδείας με την ανακοίνωση μας την Τέταρτη». «Προφανώς, του διαμηνύθηκε πως έρχεται βαρύς ο πέλεκυς», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

Σημειώνει ότι «ανάληψη πολιτικής ευθύνης με παράλληλη αναγνώριση ζημίας του δημοσίου που σημειωτέον αν δεν είχε περάσει η πενταετής παραγραφή θα είχε και ποινική διάσταση, χωρίς να συνοδεύεται από παραίτηση, είναι λόγια του αέρα» και πως «ο πρωθυπουργός οφείλει να αποπέμψει τον υφυπουργό του που ζημίωσε δύο φορές το δημόσιο».

«Μην προκαλείτε άλλο τους πολίτες με την αλαζονεία, την αναξιοκρατία και τον πελατειασμό της κυβέρνησης σας», αναφέρει καταληκτικά.

