Άφησε σημείωμα πίσω της η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στη Διώρυγα της Κορίνθου

Σε αυτοχειρία αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο θάνατος της 17χρονης που εντοπίστηκε νεκρή το πρωί της Παρασκευής στην Διώρυγα της Κορίνθου καθώς η ανήλικη είχε αφήσει πίσω της σημείωμα με τις προθέσεις της.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες η ανήλικη που είναι κόρη γιατρού, είχε φύγει από το σπίτι της στο Ψυχικό το απόγευμα της Πέμπτης (16 Απριλίου) και έκτοτε δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Οι γονείς της δήλωσαν την εξαφάνισή της το ίδιο βράδυ στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, κινητοποιώντας άμεσα τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η κοπέλα έφυγε από το σπίτι της, κάλεσε ταξί και ζήτησε να πάει στα ΚΤΕΛ. Από εκεί μετέβη στην Πελοπόννησο. Καθ’όλη τη διάρκεια της διαδρομής είχε το κινητό της ήταν κλειστό και το άνοιξε κοντά στην Κόρινθο λίγο πριν την τραγωδία.

Η σορός της νεαρής εντοπίστηκε να επιπλέει στα νερά και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού για τη 17χρονη που εντοπίστηκε νεκρή

«Πρωινές ώρες σήμερα ενημερωθήκαμε για το περιστατικό. Η 17χρονη εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Ποσειδωνίας, στην είσοδο της διώρυγας της Κορίνθου.

Ακολούθησε επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσης της κοπέλας. Η ανάσυρση έγινε από ιδιώτη δύτη, παρουσία περιπολικού σκάφους και στελεχών της υπηρεσίας μας.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την ταυτοποίησή της».