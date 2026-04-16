Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Οι όροι της εκεχειρίας – Σε τι δεσμεύονται Ισραήλ και Λίβανος

Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα εφαρμόσουν κατάπαυση του πυρός διάρκειας 10 ημερών, η οποία θα αρχίσει τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για μια μόνιμη συμφωνία ασφάλειας και ειρήνης, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, προσθέτοντας ότι η περίοδος της κατάπαυσης του πυρός ενδέχεται να παραταθεί κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας.

Η εκστρατεία του Ισραήλ στο Λίβανο έχει αναδειχθεί σε σημαντικό εμπόδιο για την επίτευξη της ειρηνευτικής συμφωνίας που επιδιώκει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου κατά του Ιράν που ξεκίνησε μαζί με το Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου, ο οποίος έχει διαταράξει το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας, προκαλώντας ραγδαία αύξηση των τιμών του πετρελαίου και θέτοντας σε κίνδυνο περαιτέρω οικονομικές επιπτώσεις.

Μόλις τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία, η κυβέρνηση του Λιβάνου θα λάβει μέτρα για να αποτρέψει τη Χεζμπολάχ και όλες τις άλλες μη κρατικές ένοπλες ομάδες στο έδαφός της από το να πραγματοποιήσουν οποιεσδήποτε επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με το κείμενο της συμφωνίας εκεχειρίας που δημοσίευσε το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

«Όλα τα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του Λιβάνου έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την κυριαρχία και την εθνική άμυνα του Λιβάνου· κανένα άλλο κράτος ή ομάδα δεν μπορεί να διεκδικήσει τον ρόλο του εγγυητή της κυριαρχίας του Λιβάνου», αναφέρεται στη συμφωνία.

Το Ισραήλ μπορεί να λάβει τα απαραίτητα μέτρα αυτοάμυνας κατά προγραμματισμένων, επικείμενων ή εν εξελίξει επιθέσεων κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, αλλά συμφώνησε να μην πραγματοποιήσει καμία επιθετική στρατιωτική επιχείρηση στο Λίβανο κατά τη διάρκεια των δέκα ημερών.

Οι δύο χώρες ζήτησαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες να διευκολύνουν την πραγματοποίηση περαιτέρω άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ τους, με σκοπό την επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της οριοθέτησης των διεθνών χερσαίων συνόρων, σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Το Ισραήλ και ο Λίβανος επιβεβαιώνουν ότι οι δύο χώρες δεν βρίσκονται σε πόλεμο και δεσμεύονται να συμμετάσχουν σε απευθείας διαπραγματεύσεις καλής πίστης, με τη διευκόλυνση των Ηνωμένων Πολιτειών, με στόχο την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας που θα εξασφαλίζει διαρκή ασφάλεια, σταθερότητα και ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών», ανέφερε το κείμενο που δημοσίευσε το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.