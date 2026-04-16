Φαίη Σκορδά για τη 19χρονη στην Κεφαλονιά: “Όλοι είδαμε χθες αυτά τα πλάνα, πραγματικά ήθελα να κλείσω τα μάτια μου”
Για τις τελευταίες εξελίξεις στον τραγικό θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά μίλησαν σήμερα η Φαίη Σκορδά και οι συνεργάτες της στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno».
«Είδαμε κι από χθες κάποια πλάνα… Πώς μετέφεραν το κορίτσι…», είπε συγκλονισμένη η Φαίη Σκορδά.
Η Φαίη Σκορδά ανέφερε επίσης: «Δηλαδή, και τι σκέψεις κάνεις όταν βλέπεις τα πλάνα, γιατί είσαι κομμάτι εκείνης της στιγμής. Εγώ πραγματικά ήθελα να κλείσω τα μάτια μου».
