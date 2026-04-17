Τραμπ: "Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίσει πλέον τον Λίβανο, φτάνει πια" – Τι είπε για το ουράνιο του Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα που υποστήριζε ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει συμφωνία με το Ιράν για ανταλλαγή αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου με αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων ύψους 20 δισ. δολαρίων, τονίζοντας ότι δεν προβλέπεται καμία οικονομική συναλλαγή. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως έχει απαγορευτεί στο Ισραήλ να συνεχίσει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ εμφανίστηκε να απορρίπτει πληροφορίες που μετέδωσε το Axios, σύμφωνα με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες συζητούν συμφωνία με την Τεχεράνη, βάσει της οποίας το Ιράν θα παρέδιδε τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου με αντάλλαγμα την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 20 δισ. δολαρίων.

«Οι ΗΠΑ θα λάβουν όλη την “πυρηνική σκόνη” που δημιουργήθηκε από τα μεγάλα βομβαρδιστικά B-2 μας. Δεν θα δοθούν χρήματα με κανέναν τρόπο, σε καμία μορφή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε επίσης να αποσυνδέσει τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν από την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο, η οποία ανακοινώθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

«Η συμφωνία αυτή δεν συνδέεται με τον Λίβανο. Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν ξεχωριστά με τον Λίβανο και θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα της Χεζμπολάχ με τον κατάλληλο τρόπο. Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, το Ισραήλ έχει δεσμευτεί να σταματήσει τις επιθέσεις στη χώρα, επισημαίνοντας ότι «απαγορεύεται» να συνεχίσει τους βομβαρδισμούς. «Αρκετά, ως εδώ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

