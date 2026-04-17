Θεσσαλονίκη: Εργασίες αποκατάστασης ζημιών την επόμενη εβδομάδα στον ηλεκτροφωτισμό της Ε.Ο. Αεροδρομίου
THESTIVAL TEAM
Εργασίες αποκατάστασης ζημιών του ηλεκτροφωτισμού της Ε.Ο. Αεροδρομίου, από το ύψος της Λεωφ. Γεωργικής Σχολής έως και 200 μέτρα μετά το ρέμα Ανθεμούντα θα εκτελέσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τη Δευτέρα 20-04-2026, και συγκεκριμένα από τις 07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. και με τμηματικό αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας εκ περιτροπής και στα δύο ρεύματα.
Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.
