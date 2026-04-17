MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λιόλιος: Συγχαρητήρια στον Βρούτση για τη διερεύνηση της καταγγελίας εναντίον μου – Να μην αφήνει καμία σκιά στον αθλητισμό

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, έκανε νέα επίσημη δήλωση για το θέμα της καταγγελίας της ΚΑΕ Μαρούσι εναντίον του, συγχαίροντας τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, για την διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο Γιάννης Βρούτσης εμφανίζεται να έστειλε την καταγγελία της ΚΑΕ Μαρούσι στις αρμόδιες αρχές και ο Βαγγέλης Λιόλιος υποστήριξε ότι περιμένει από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού να κάνει το ίδιο σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση, ώστε να μην υπάρχουν σκιές στο ελληνικό μπάσκετ.

Αναλυτικά η δήλωση του Λιόλιου:

“Μπορεί να έχω ασκήσει αυστηρή κριτική στον υπουργό αθλητισμού για παραλείψεις σε σχέση με τα αθλητικά σωματεία και μεροληψία και αδιαφάνεια σε σχέση με την οικονομική χρηματοδότηση και υποστήριξη των Ελληνικών πρωταθλημάτων όμως πρέπει να του δώσω συγχαρητήρια γιατί λειτουργώντας ακαριαία και θεσμικά στέλνει στις αρμόδιες αρχές όλες τις καταγγελίες για διερεύνηση.

Ακριβώς αυτό που πρέπει άμεσα να κάνει και με την καταγγελία της ΚΑΕ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ προς το πρόσωπό μου. Αυτό πρέπει να κάνει πάντα ένας υπουργός αθλητισμού. Να μην αφήνει καμία σκιά να υπάρχει στον αθλητισμό και ούτε να επιτρέπει να λασπολογούν δημόσια πρόσωπα χωρίς να λογοδοτούν“.

Βαγγέλης Λιόλιος Γιάννης Βρούτσης

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

