Τραμπ για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ: “Πλήρως ελεύθερη η διέλευση, σας ευχαριστώ”

Επιβεβαιώνει ο Ντόναλντ Τραμπ το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Με ανάρτησή του στο Truth Social o Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για το διάστημα που θα διαρκέσει η εκεχειρία στο Λίβανο ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, την ώρα που η Χεζμπολάχ έστειλε μήνυμα ότι δεν θα αφοπλιστεί.