Τραμπ για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ: “Πλήρως ελεύθερη η διέλευση, σας ευχαριστώ”
Επιβεβαιώνει ο Ντόναλντ Τραμπ το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.
Με ανάρτησή του στο Truth Social o Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.
Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για το διάστημα που θα διαρκέσει η εκεχειρία στο Λίβανο ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, την ώρα που η Χεζμπολάχ έστειλε μήνυμα ότι δεν θα αφοπλιστεί.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Θεσσαλονίκη: Όταν η σχολική τάξη γίνεται πεδίο μάχης – Το “Άγριο Αίμα” φέρνει στη σκηνή τα πιο άβολα ερωτήματα της εποχής
- Κεφαλονιά: “Δεν έκανα χρήση ναρκωτικών, ούτε συνεννοήθηκα με τους άλλους δύο” ισχυρίζεται ο 22χρονος κατηγορούμενος για τον θάνατο της Μυρτούς
- Τραμπ: “Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίσει πλέον τον Λίβανο, φτάνει πια” – Τι είπε για το ουράνιο του Ιράν