Μαρία Ιωαννίδου – Σκληρή απάντηση στον Δημήτρη Παπάζογλου: “Τι θέλει και μιλάει το παιδάκι; Αστεία υπόθεση, κλείσε το στόμα σου”

Τη δική της απάντηση στα σχόλια του Δημήτρη Παπάζογλου δίνει η Μαρία Ιωαννίδου. Η γνωστή χορεύτρια και ηθοποιός αναφέρθηκε με σκληρά λόγια προς τον συνάδελφό της, ο οποίος σε πρόσφατη συνέντευξή του παραδέχθηκε πως δεν του αρέσει η ίδια ως επαγγελματίας.

«Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους καταρχήν. Και ευτυχώς που είναι ο κύριος Παπάζογλου, γιατί μπορώ να σας πω με πολλή έπαρση, ότι πάνω από τη μισή Ελλάδα με λατρεύει. Ήταν ένας μικρός, άχαρος χορευτής και εμείς τον προσλάβαμε στο μπαλέτο μας, Σειληνός – Ιωαννίδου», ξεκίνησε να λέει η Μαρία Ιωαννίδου, την οποία συνάντησε το τηλεοπτικό συνεργείο του Happy Day.

«Τι να πω για το θράσος και το ήθος ενός ανθρώπου; Δεν θέλω να το σχολιάσω. Δεν θέλω να μιλάω γενικώς για τέτοιους ανθρώπους σαν τον Παπάζογλου», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Όταν ο ρεπόρτερ, Δημήτρης Σιδηρόπουλος, τη ρώτησε για το εάν ο Δημήτρης Παπάζογλου ήταν καλός χορευτής, η Μαρία Ιωαννίδου απάντησε: «Καλός χορευτής ήτανε. Δεν ήταν Νουρέγιεφ. Θράσος του να λέει τέτοια για μένα. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν έκανε καριέρα ο Παπάζογλου. Βασικά δεν έκανε καριέρα. Δεν προχώρησε. Τι θέλει και μιλάει τώρα το παιδάκι;».

«Δεν με προσβάλλουν εμένα αυτά. Είναι ποιος τα λέει. Ο Παπάζογλου τώρα; Αστεία υπόθεση. Καλά, έλεος ρε παιδιά. Είμαι από έξι ετών στον χορό και έχω κάνει την καριέρα μου και προχωράω. Δημήτρη Παπάζογλου, εσύ προχωράς; Δεν προχωράς αγόρι μου. Λοιπόν, κλείσε το στόμα σου», καταλήγει η Μαρία Ιωαννίδου.