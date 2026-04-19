Γεωργιάδης: Κι όμως, ο Άρειος Πάγος θα κρίνει την ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων

Στην ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα θα κριθεί μέσα στον Μάιο από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και ασκώντας παράλληλα κριτική στην αντιπολίτευση.

Όπως αναφέρει, είχε αποκαλύψει σε τηλεοπτική του παρουσία ότι η ανανέωση της θητείας θα εξεταστεί από το ΑΔΣ, επισημαίνοντας ότι στη συνέχεια δέχθηκε «πυρά ομαδόν». Υποστηρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ υιοθέτησε τους σχετικούς ισχυρισμούς με επίσημη δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρει ότι «το κόμμα που θέλει να γίνει κυβέρνηση ούτε γνωρίζει το άρθρο 90 του Συντάγματος, ούτε τις προβλέψεις του Νόμου 4786/2021», που αφορά τη σύσταση του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα.

Ο υπουργός Υγείας υποστηρίζει ότι στη συνέχεια, μετά το ρεπορτάζ στο «Πρώτο Θέμα», «αποδεικνύεται ότι εγώ έλεγα την Αλήθεια», ενώ επισημαίνει ότι και ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ξεκαθάρισε πως η απόφαση για την ανανέωση ή μη της θητείας θα ληφθεί μέσα στον Μάιο από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.

Διευκρινίζει ακόμη ότι ο ίδιος δεν τοποθετήθηκε επί της ουσίας της απόφασης, σημειώνοντας πως «αυτή θα είναι μια ανεπηρέαστη απόφαση των Δικαστών», αλλά επιμένει ότι η αρχική του τοποθέτηση ως προς τη διαδικασία ήταν ακριβής.

Τέλος, στρέφεται εκ νέου κατά της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι «το αφήγημα δυστυχώς και του ΠΑΣΟΚ είναι το ίδιο με όλους τους συνωμοσιολόγους», κάνοντας λόγο για διάκριση ανάμεσα σε «καλή» ευρωπαϊκή εισαγγελία και «κακούς» Έλληνες δικαστές, την οποία χαρακτηρίζει «ντροπή και ασχετοσύνη τεραστίου μεγέθους».

Παράλληλα, σημειώνει ότι δεν αναμένει συγγνώμη, καλώντας τους πολίτες «να μην τους παίρνετε και πολύ στα σοβαρά».

Δείτε την ανάρτησή του: