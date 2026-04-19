ΗΠΑ: "Φρέσκα γεύματα" γράφει το Πολεμικό Ναυτικό και δημοσιεύει φωτογραφίες αντικρούοντας αναφορές για ελλείψεις τροφίμων

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ δημοσίευσε το Σάββατο (18/04) φωτογραφίες από «φρέσκα γεύματα» που σερβίρουν στα αεροπλανοφόρα USS Abraham Lincoln και USS Tripoli, καθώς απέρριψε τους ισχυρισμούς για ελλείψεις τροφίμων και πεινασμένους στρατιώτες, σε πολεμικά πλοία της Μέσης Ανατολής.

«Φρέσκα γεύματα. Πλήρης εξυπηρέτηση. Έτοιμοι για αποστολή. Οι ναύτες στα USS Abraham Lincoln και USS Tripoli συνεχίζουν να λαμβάνουν τακτικά παρασκευασμένα γεύματα στη θάλασσα – χωρίς διακοπές, χωρίς ελλείψεις», έγραψε το Πολεμικό Ναυτικό στο Χ.

«Πρόσφατες αναφορές που ισχυρίζονται ελλείψεις τροφίμων και κακή ποιότητα στα ανεπτυγμένα πλοία μας είναι ψευδείς», δήλωσε την Παρασκευή ο Αρχηγός Ναυτικών Επιχειρήσεων, Ναύαρχος Daryl Caudle.

Έχουν εμφανιστεί εικόνες που φέρονται να δείχνουν πενιχρά γεύματα να σερβίρονται στους ναυτικούς κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Epic Fury εναντίον του Ιράν, αλλά οι ισχυρισμοί απορρίπτονται στα υψηλότερα επίπεδα του Πενταγώνου, με τον Υπουργό Πολέμου Pete Hegseth να τους καταδικάζει ως «ψεύτικες ειδήσεις».

«Τόσο το USS Abraham Lincoln όσο και το USS Tripoli έχουν επαρκή τρόφιμα επί του πλοίου για να εξυπηρετήσουν τα πληρώματά τους με υγιεινές επιλογές. Η υγεία και η ευημερία των Ναυτών και των Πεζοναυτών μας είναι η ύψιστη προτεραιότητά μου και κάθε μέλος του πληρώματος συνεχίζει να λαμβάνει πλήρως μεριδοποιημένα, διατροφικά ισορροπημένα γεύματα. Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει δίκιο. Περισσότερες ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ από τον Φαρισαίο Τύπο», δήλωσε ο Hegseth απαντώντας στη δήλωση του Caudle.

«Η ομάδα μου επιβεβαίωσε τα στατιστικά στοιχεία εφοδιαστικής για το Lincoln & Tripoli. Και τα δύο έχουν 30+ ημέρες προμηθειών (τροφίμων) Κατηγορίας Ι επί του πλοίου. Το NavCent παρακολουθεί αυτό καθημερινά, για κάθε πλοίο», δήλωσε ο Hegseth. «Οι ναύτες μας αξίζουν -και λαμβάνουν- το καλύτερο».

Ο Ναύαρχος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, Brad Cooper, δήλωσε επίσης την Παρασκευή ότι οι αναφορές είναι «κατάφωρα ψευδείς».

«Τα μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας σιτίζονται σε όλη την περιοχή. Αυτή είναι απόλυτη προτεραιότητα», δήλωσε ο Κούπερ στους δημοσιογράφους.

