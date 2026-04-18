Ηλιούπολη: Αστυνομικός των ΜΑΤ έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού – Τι συνέβη

Ένας αστυνομικός έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από ομάδα αγνώστων την Παρασκευή στην Ηλιούπολη.

Μάλιστα, έχει τραυματιστεί σοβαρά από τα χτυπήματα, με το πλέον σοβαρό τραύμα να είναι στο μάτι του.

Αξίζει να σημειωθεί πως ήταν συνάδελφος του Γιώργου Λυγγερίδη, ο οποίος είχε δολοφονηθεί από χούλιγκαν κατά τη διάρκεια επεισοδίων έξω από το γήπεδο του Ρέντη.

Τι συνέβη

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο αστυνομικός επέβαινε στο αυτοκίνητο του και στάθμευσε προσωρινά στην πλατεία Παλαιών Πατρών Γερμανού στην Ηλιούπολη για να ψωνίσει προσωπικά του αντικείμενα. Ξαφνικά περίπου 20-30 άτομα τον πλησίασαν και άρχισαν να τον γρονθοκοπούν με απίστευτη μανία. Ο αστυνομικός των ΜΑΤ γλύτωσε από πραγματική τύχη εξαιτίας των κραυγών αυτοπτών μαρτύρων και περαστικών που καλούσαν σε βοήθεια. Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε βαρύτατα τραυματισμένος στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Η άνανδρη επίθεση σημειώθηκε σε κεντρική πλατεία της Ηλιουπόλεως με τους αστυνομικούς που ερευνούν την υπόθεση να μην έχουν καταλήξει εάν πρόκειται για τυχαίο περιστατικό ή στοχευμένο ξυλοδαρμό.

Ο τραυματισμένος αστυνομικός υπηρετεί στα ΜΑΤ και μάλιστα ήταν στην ίδια ομάδα με τον Γιώργο Λυγγερίδη, τον 31χρονο αστυνομικό που δολοφονήθηκε από ναυτική φωτοβολίδα κατά την διάρκεια αναίτιας επίθεσης από δεκάδες χούλιγκαν έξω από το γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη στις 7 Δεκεμβρίου 2023.

Η φωτοβολίδα εκτοξεύτηκε από έναν 18χρονο ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί για την υπόθεση, ενώ συνεργοί του εκτόξευσαν δεκάδες βόμβες μολότοφ και φωτοβολίδες κατά των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονταν έξω από το κλειστό γήπεδο στου Ρέντη. Τα αστυνομικά μέτρα αφορούσαν την διεξαγωγή αγώνα πετοσφαίρισης ανάμεσα στις ομάδες ΟΣΦΠ και ΠΑΟ. Ο 31χρονος Γιώργος Λυγγερίδης έδωσε τιτάνιο αγώνα να κρατηθεί στη ζωή. Επί 20 ημέρες οι γιατροί στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας έκαναν οτιδήποτε ανθρωπίνως δυνατό ώστε να τον σώσουν. Δυστυχώς, στις 27 Δεκεμβρίου ο άτυχος Γιώργος κατέληξε με τους γιατρούς να τονίζουν πως ούτε οι ίδιοι πίστευαν πως θα παρέμενε στη ζωή τόσες ημέρες, αφού είχε χάσει τεράστια ποσότητα αίματος και τα τραύματα που είχε υποστεί ήταν θανάσιμα.



Προς το παρόν, δεν προκύπτουν ευρήματα που να συνδέουν τους δράστες, που το βράδυ της Πέμπτης επιτέθηκαν στον αστυνομικό των ΜΑΤ, με οργανωμένους οπαδούς και όλα τα ενδεχόμενα, παραμένουν ανοικτά. Υλικό από κάμερες ασφαλείας έχει συγκεντρωθεί και ελέγχεται ώστε να εντοπιστεί η ταυτότητα των δραστών.

