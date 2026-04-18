ΚΚΕ για παραίτηση Λαζαρίδη: Η καθυστερημένη παραίτηση δεν απαλλάσσει τον πρωθυπουργό

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε στην αντιπολίτευση η παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τα κόμματα να στρέφουν τα πυρά τους προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και να μιλούν για παρατεταμένη πολιτική κάλυψη από την πλευρά της κυβέρνησης.

«Η καθυστερημένη -και μετά τη λαϊκή κατακραυγή- παραίτηση του «πτυχιούχου» στη συγκάλυψη του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, Λαζαρίδη, δεν απαλλάσσει ούτε τον ίδιο, ούτε τον κ. Μητσοτάκη για την επιλογή του να τον επιβραβεύσει για τις αντιλαϊκές υπηρεσίες του. Σε κάθε περίπτωση αποδεικνύεται ότι προαπαιτούμενο για κάθε μέλος της κυβέρνησης ήταν και είναι πάνω από όλα το «πτυχίο» στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής», σημειώνει σε σχόλιο του για την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη το ΚΚΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ