Θεσσαλονίκη: 17χρονη κατήγγειλε πως την βίασε 21χρονος – Είχε καταναλώσει αλκοόλ σε μπαρ στον Εύοσμο

Στη σύλληψη ενός 21χρονου προχώρησαν πρωινές ώρες της Παρασκευής αστυνομικοί του ΑΤ Κορδελιού-Ευόσμου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό μίας 17χρονης κοπέλας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν η 17χρονη κοπέλα βρισκόταν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Ευόσμου. Εκεί, κατανάλωσε αλκοολούχα ποτά που της προμήθευσε 19χρονος υπάλληλος του καταστήματος, ιδιοκτησίας 45χρονου ημεδαπού.

Όπως καταγγέλθηκε, στη συνέχεια η ανήλικη αποχώρησε από το κατάστημα με όχημα που οδηγούσε ο 21χρονος και μετέβησαν σε άλλο σημείο της ίδιας περιοχής. Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία, ο συλληφθείς προέβη σε γενετήσια πράξη σε βάρος της χωρίς τη συναίνεσή της.

Ο 21χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν επίσης ο ιδιοκτήτης του καταστήματος και ο 19χρονος υπάλληλος, για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά. Οι δύο τελευταίοι αφέθηκαν ελεύθεροι κατόπιν εντολής εισαγγελέα, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων δικονομικών ενεργειών.

Η προανάκριση συνεχίζεται από τις αρμόδιες αρχές.