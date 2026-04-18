MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 17χρονη κατήγγειλε πως την βίασε 21χρονος – Είχε καταναλώσει αλκοόλ σε μπαρ στον Εύοσμο

|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 21χρονου προχώρησαν πρωινές ώρες της Παρασκευής αστυνομικοί του ΑΤ Κορδελιού-Ευόσμου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό μίας 17χρονης κοπέλας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν η 17χρονη κοπέλα βρισκόταν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Ευόσμου. Εκεί, κατανάλωσε αλκοολούχα ποτά που της προμήθευσε 19χρονος υπάλληλος του καταστήματος, ιδιοκτησίας 45χρονου ημεδαπού.

Όπως καταγγέλθηκε, στη συνέχεια η ανήλικη αποχώρησε από το κατάστημα με όχημα που οδηγούσε ο 21χρονος και μετέβησαν σε άλλο σημείο της ίδιας περιοχής. Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία, ο συλληφθείς προέβη σε γενετήσια πράξη σε βάρος της χωρίς τη συναίνεσή της.

Ο 21χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν επίσης ο ιδιοκτήτης του καταστήματος και ο 19χρονος υπάλληλος, για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά. Οι δύο τελευταίοι αφέθηκαν ελεύθεροι κατόπιν εντολής εισαγγελέα, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων δικονομικών ενεργειών.

Η προανάκριση συνεχίζεται από τις αρμόδιες αρχές.

Βιασμός Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Άννα Βίσση: Sold out σε λιγότερο από 24 ώρες – Αντιδράσεις για τις τιμές των εισιτηρίων για τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ

ΥΓΕΙΑ 11 ώρες πριν

Πέντε πράγματα που θα συμβούν στο σώμα σου με 1′ σανίδα κάθε μέρα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Την επανένταξη της γραμμής Πλατύ – Έδεσσα στον προαστιακό της Θεσσαλονίκης ζητούν κάτοικοι Πέλλας και Ημαθίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πάνω από 300 χορευτές “πλημμύρισαν” τη Νέα Παραλία και χόρεψαν “Καγκελάρι” – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σε ρυθμούς ΠΑΟΚ η πλατεία Αριστοτέλους για την εκδήλωση των 100 χρόνων – Βίντεο και φωτό

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Λιόλιος: Συγχαρητήρια στον Βρούτση για τη διερεύνηση της καταγγελίας εναντίον μου – Να μην αφήνει καμία σκιά στον αθλητισμό