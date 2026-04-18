Αναστάτωση στο Τενεσί: Σμήνη μελισσών “πλημμύρισαν” δρόμο μετά από ατύχημα φορτηγού – Δείτε βίντεο

Αναστάτωση προκλήθηκε σε αυτοκινητόδρομο στο Τενεσί των ΗΠΑ, όταν φορτηγό που μετέφερε περίπου ένα εκατομμύριο μέλισσες εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, κινητοποιώντας άμεσα τις Αρχές.

Σύμφωνα με το Associated Press, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, παρά τη σοβαρότητα του ατυχήματος.

Το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ οι Αρχές ζήτησαν από τους οδηγούς που βρίσκονταν στο σημείο να παραμείνουν μέσα στα αυτοκίνητά τους για λόγους ασφαλείας, λόγω της παρουσίας των μελισσών στο οδόστρωμα.