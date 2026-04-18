“Τρομοκρατική ενέργεια” χαρακτήρισε η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας, την επίθεση ενόπλου στο Κίεβο

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) σε ανακοίνωση της στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram αναφέρει ότι η μαζική ένοπλη επίθεση και η ομηρία ανθρώπων που έλαβαν χώρα σε συνοικία της πρωτεύουσας διερευνάται ως «τρομοκρατική ενέργεια».

Ο Γενικός Εισαγγελέας Ρουσλάν Κραβτσένκο δήλωσε ότι ο δράστης, που σκότωσε σήμερα στο Κίεβο πέντε άτομα και τραυμάτισε τουλάχιστον 10, αναγνωρίστηκε ως ένας 58χρονος από τη Μόσχα και ότι ταυτόχρονα ξέσπασε πυρκαγιά στο διαμέρισμα στο Κίεβο στο οποίο ο ίδιος είχε δηλώσει ότι διέμενε.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Έλενα Ράπτη: Πίσω από το χάσμα στις αμοιβές ανδρών-γυναικών, κρύβονται σωρευτικές ανισότητες

ΔΕΘ 24 ώρες πριν

5η Συλλεκτική ΕΧΡΟ στη Θεσσαλονίκη: Ποικιλία παλαιών και νέων αντικειμένων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Αντρίγια Ζίβκοβιτς ενόψει του ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: “Επέστρεψα, πάμε όλοι μαζί ΠΑΟΚάρα”

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Ιωάννης Απέργης: Τρώω φρίκες αν δεν έχω διαχειριστεί σωστά μια κατάσταση με τον γιο μου

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Νίκος Ζωιδάκης: Δεν θα πήγαινα στη Eurovision, εμείς είμαστε για τους γάμους και τα πανηγύρια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Την Τρίτη στη Λέσβο ο Ν. Ανδρουλάκης για τα προβλήματα των κτηνοτρόφων λόγω του αφθώδους πυρετού