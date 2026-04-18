Θανατηφόρο δυστύχημα στο Νίρμπουργκρινγκ: Πέθανε 66χρονος Σουηδός οδηγός

Με τον πλέον τραγικό τρόπο σημαδεύτηκε ο πρώτος από τους δύο αγώνες του N24 Qualifiers στο Νίρμπουργκρινγκ, στον οποίο συμμετείχε και ο Μαξ Φερστάπεν. Ο 66χρονος Σουηδός οδηγός, Γιούχα Μιέτινεν, σκοτώθηκε έπειτα από μια καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν συνολικά επτά αγωνιστικά οχήματα.

Η εξέλιξη του τετράωρου αγώνα διακόπηκε απότομα περίπου 26 λεπτά μετά την εκκίνηση, όταν οι κριτές σήμαναν κόκκινες σημαίες. Αρχικά, δεν υπήρξε επίσημη πληροφόρηση για τον λόγο της διακοπής, ωστόσο το σύστημα τηλεμετρίας έδειχνε αρκετά αυτοκίνητα ακινητοποιημένα στο σημείο Κλόστερταλ της πίστας.

Λίγο αργότερα, η Διεύθυνση του Αγώνα επιβεβαίωσε ότι είχε συμβεί ένα ατύχημα με τη συμμετοχή επτά οχημάτων, χωρίς όμως να μεταδοθούν τηλεοπτικά πλάνα από το σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες από το paddock, η αιτία της καραμπόλας φέρεται να ήταν διαρροή λαδιών από ένα αγωνιστικό, σε ένα τμήμα της πίστας όπου οι ταχύτητες ξεπερνούσαν τα 200 χλμ/ώρα.

Η σοβαρότητα της κατάστασης έγινε σαφής όταν ανακοινώθηκε επίσημα ότι ομάδες διάσωσης επιχειρούσαν στο σημείο για τον απεγκλωβισμό των οδηγών.

Στις 21:00 ώρα Ελλάδος, οι διοργανωτές παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου, όπου επιβεβαίωσαν τον θάνατο του Γιούχα Μιέτινεν, οδηγού της #121 BMW 325i. Όπως αναφέρθηκε, ο 66χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο ιατρικό κέντρο της πίστας, όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του. Οι υπόλοιποι έξι οδηγοί που ενεπλάκησαν στο συμβάν διακομίστηκαν επίσης στο ιατρικό κέντρο για προληπτικούς ελέγχους.



Ο Μιέτινεν ήταν ένας ιδιαίτερα έμπειρος ερασιτέχνης οδηγός, με πλούσια καριέρα στους αγώνες αντοχής του Νίρμπουργκρινγκ. Είχε στο ενεργητικό του 53 εκκινήσεις, μετρώντας 5 νίκες και 25 τερματισμούς στο βάθρο των νικητών.

BATIDA FORTE E CAÓTICA EM NÜRBURGRING! 💥 Uma bandeira vermelha paralisou a etapa da NLS e o GRANDE PRÊMIO foi buscar o replay nas onboards disponíveis da categoria. A imagem é travada, infelizmente, mas é possível perceber o momento do acidente com múltiplos carros acontecendo.… pic.twitter.com/e9HhQELYRV — Grande Prêmio (@grandepremio) April 18, 2026

Πηγή: sportal.gr