Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 18η Απριλίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 18 Απριλίου:

1821 Οι Σάμιοι υπό τον Λυκούργο Λογοθέτη εξεγείρονται και νικούν τους Τούρκους.

1906 Καταστροφικός σεισμός, μεγέθους 7,8 Ρίχτερ, πλήττει το Σαν Φρανσίσκο. Οι νεκροί υπολογίζονται σε 3.000, ενώ οι άστεγοι σε 300.000.

1932 Η Ελλάδα κηρύσσει χρεοστάσιο. Ύστατη προσπάθεια από την κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου για τη διάσωση της δραχμής.

1951 Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και οι τρεις χώρες της BENELUX (Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο) υπογράφουν στο Παρίσι την ιδρυτική πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), που θα αποτελέσει τον προπομπό της ΕΟΚ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1988 Επιχείρηση «Αλογάκι της Παναγίας». Ναυμαχία μεταξύ Αμερικανικού και Ιρανικού Ναυτικού στον Περσικό Κόλπο, κατά τη διάρκεια του Ιρανοϊρακινού Πολέμου (1980-1988). Διαρκεί μία ημέρα και είναι η μεγαλύτερη ναυμαχία από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Ιρανοί χάνουν 2 πολεμικά και 6 περιπολικά σκάφη, ενώ οι Αμερικανοί ένα ελικόπτερο.

1996 Δεκαοκτώ έλληνες τουρίστες πέφτουν νεκροί και άλλοι δεκαέξι τραυματίζονται σε τρομοκρατική επίθεση φανατικών ισλαμιστών έξω από το ξενοδοχείο Europa στο Κάιρο. Την ευθύνη αναλαμβάνει η οργάνωση «Γκαμά αλ Ισλαμίγια», που έχει ως στόχο ισραηλινούς τουρίστες.

Γεννήσεις

1480 Λουκρητία Βοργία, νόθα κόρη του Πάπα Αλέξανδρου 6ου, που φημολογείται ότι δηλητηρίασε τους τέσσερις συζύγους της. Υπήρξε προστάτιδα των τεχνών την εποχή της Αναγέννησης. (Θαν. 24/6/1519)

1927 Σάμιουελ Χάντινγκτον, Αμερικανός πολιτικός επιστήμονας. Κέρδισε παγκόσμια φήμη στις αρχές της δεκαετίας του ’90 με το βιβλίο του η «Σύγκρουση των Πολιτισμών», με το οποίο προσπάθησε να εξηγήσει τον μεταψυχροπολεμικό κόσμο με πολιτισμικούς όρους. (Θαν. 24/12/2008)

1983 Νατάσσα Μποφίλιου, Ελληνίδα τραγουδίστρια.

Θάνατοι

1941 Αλέξανδρος Κορυζής, Έλληνας πρωθυπουργός, που αυτοκτόνησε υπό το βάρος της διαγραφόμενης γερμανικής εισβολής στην Ελλάδα. (Γεν. 1885)

1955 Άλμπερτ Αϊνστάιν, Γερμανός φυσικός, «πατέρας» της θεωρίας της σχετικότητας. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Φυσικής το 1921 για τις εργασίες του στο φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. (Γεν. 14/3/1879)

1991 Αγαμέμνων Κουτσόγιωργας, Έλληνας πολιτικός, πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Πέθανε εξαιτίας ενός εγκεφαλικού επεισοδίου που υπέστη κατά τη διάρκεια της δίκης για το σκάνδαλο Κοσκωτά. (Γεν. 10/5/1922)

Γιορτάζουν

Ήφαιστος.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Ραδιοερασιτεχνισμού

Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Δικαιώματα των Ασθενών

Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων και Τοποθεσιών