Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες διώροφη κατοικία στον Λαγκαδά
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Φωτιά σε διώροφη κατοικία ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή Εξαμίλι του δήμου Λαγκαδά.
Στο σημείο η Πυροσβεστική επιχείρησε με 8 πυροσβέστες και 4 οχήματα. Ευτυχώς από το περιστατικό δεν κινδύνεψε κανείς, ωστόσο υπήρξαν εκτεταμένες υλικές ζημιές.
