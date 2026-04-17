Θ. Κοντογεώργης: Η τοξικότητα δεν συμφέρει την χώρα – Εκλογές το 2027

Ένα μεγάλο εύρος θεμάτων της επικαιρότητας κάλυψε η συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη στο ΕΡΤnews radio 105,8. Η συνέντευξη ξεκίνησε, όμως, από το θέμα με τον συνάδελφό του, υπουργό, Γιώργο Μυλωνάκη: «Ήταν ένα σοκαριστικό γεγονός», ανέφερε ο Θανάσης Κοντογεώργης, που ήταν παρών στο συμβάν, στο Μέγαρο Μαξίμου. Και συμπλήρωσε: «Πιστεύω όμως πραγματικά βαθιά ότι η εξέλιξη θα είναι καλή και ότι θα βγει νικητής από αυτή τη μάχη». Ενώ παράλληλα χαιρέτισε τη στάση που τήρησε χθες «σύσσωμο το Κοινοβούλιο, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων».

Στη συνέχεια μίλησε για την τοξικότητα στην πολιτική σκηνή, η οποία, «πέραν της προσωπικής επιβάρυνσης σε ανθρώπους που βάλλονται, δεν συμφέρει τη χώρα. Όταν βρισκόμαστε σε μια περίοδο με δυσερμήνευτα σημάδια, χρειάζεσαι ένα “καλό μυαλό” και με αυτό αναφέρομαι στις πολιτικές ηγεσίες».

Στο σημείο αυτό ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ανέδειξε τη σημασία του να υπάρχει συνεννόηση από το πολιτικό σύστημα στα σημαντικά, διευκρινίζοντας πάντως πως «δεν θα συμφωνήσουμε σε όλα».

Κάνοντας τον απολογισμό της συζήτησης την Πέμπτη στη Βουλή, είπε: «Είδα έναν πρωθυπουργό που συζητούσε για το παρόν και το μέλλον, και είδα μια αντιπολίτευση, με διαβαθμίσεις βέβαια, που συζητούσε κυρίως για το παρελθόν». Και συνέχισε: «Εγώ αισθάνομαι ότι ο κόσμος θέλει μια ηρεμία για να καταλάβει τι ακριβώς γίνεται» -και αυτό αφορά, συμπλήρωσε, και τη διάκριση των εξουσιών και τη λειτουργία της δικαιοσύνης.

Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπενθύμισε ότι η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες το 2021 που εισήγαγε στην εθνική νομοθεσία τον κανονισμό που διέπει τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. «Υπάρχει μια εξαιρετική συνεργασία, υπάρχει ένα σύννεφο όχι στις σχέσεις αλλά πάνω από την πολιτική σκηνή, υπήρχαν ζητήματα με το πόσο γρήγορα προχωράει η δικογραφία», επεσήμανε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και προσέθεσε:

«Χρειάζεται να προχωρήσουν γρήγορα για τα πολιτικά πρόσωπα, ενώ υπήρξαν γεγονότα που μπορεί να συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως κάποιες διαρροές ή η τμηματική αποστολή της δικογραφίας. Ο πρωθυπουργός είπε απλά και θεσμικά ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει τη δουλειά της, την σεβόμαστε απόλυτα -γι’ αυτό καταγράφεται και η πρόοδος της χώρας στα θέματα του κράτους δικαίου».

Εν κατακλείδι, «είναι αυτή η παράταξη, αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κόμμα που κρατάει τη χώρα στον ευρωπαϊκό πυρήνα, όμως εγώ και πιστεύω όλο το πολιτικό σύστημα θέλουμε, όταν υπάρχουν τέτοια ζητήματα, τα πράγματα να προχωρούν γρήγορα».

Για το θέμα που ανέκυψε με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριο Λαζαρίδη, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ επανέλαβε εν πρώτοις κάτι που σημειώνει συχνά στις συνεντεύξεις του: ότι «τα θέματα δημόσιου ύφους είναι πάντα σημαντικά στο πώς διαμορφώνεται η πολιτική ατζέντα».

Στο συγκεκριμένο ζήτημα, «ο κ. Λαζαρίδης με τη χθεσινή (σ.σ. προχθεσινή) δήλωσή του έκανε μια αυτοκριτική ως προς το θέμα. Από εκεί και πέρα ξεκαθαρίζει λίγο το τοπίο για το τι είχε γίνει, αν υπήρχαν οι προϋποθέσεις, αν έγινε η πρόσληψη στη σωστή θέση κ.ο.κ.».

Σε κάθε περίπτωση, συμπλήρωσε, «οι πολίτες θέλουν αυτοί που ασχολούνται με τα δημόσια πράγματα να είναι δύο και τρεις φορές πιο προσεκτικοί και πιο τυπικοί. Οι πολίτες από την άλλη αναγνωρίζουν μια ειλικρινή αναγνώριση λάθους».

Αναφορικά με τη συζήτηση για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, ο Θ. Κοντογεώργης δήλωσε: «Η κυβέρνηση δεν εξετάζει το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών», εξηγώντας παράλληλα το «γιατί». «Εν μέσω μιας σοβούσης σοβαρής κρίσης στη γειτονιά μας με σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία – καμία οικονομία δεν θα είναι απρόσβλητη – και με ένα έργο που έχουμε να υλοποιήσουμε τους επόμενους 12 ως 14 μήνες, αντιλαμβάνεσθε ότι έτσι θα προχωρήσουμε. Χθες ο πρωθυπουργός, άλλωστε, άνοιξε τη βεντάλια ενός άξονα της πρότασής μας για την επόμενη ημέρα: είναι τα γεωπολιτικά, η οικονομία, αλλά και τι οργανωμένη δημοκρατική πολιτεία θέλουμε».

Συμπερασματικά, «εκλογές το 2027;», ρωτήθηκε και απάντησε μονολεκτικά: «Κατηγορηματικά».

Συγχρόνως, «η ανάληψη της προεδρίας στην ΕΕ είναι ένας παράγοντας που λαμβάνεται υπ’ όψιν, η χώρα προετοιμάζεται ανεξαρτήτως του ποιος θα είναι κυβέρνηση τον Ιούλιο του 2027». Πάντως, «το μείζον είναι η θεσμική συνέπεια», δήλωσε αναφορικά με την εξάντληση της τετραετίας.

Η συνέντευξη έκλεισε με τα της Μέσης Ανατολής, τις διπλωματικές προσπάθειες κ.ο.κ. Στο κεφάλαιο δε, των μέτρων υποστήριξης των πολιτών στη χώρα μας, επέμεινε ότι «η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και δεν μπορούν εύκολα να ανταποκριθούν». «Η κυβέρνηση εξετάζει όλα τα σενάρια, θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες», κατέληξε.