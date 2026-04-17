Ενοχή των δύο πρώην αστυνομικών για τη φριχτή κακοποίηση των ανηλίκων παιδιών τους ζήτησε η εισαγγελέας

Αυλαία πέφτει σήμερα στη δίκη του αστυνομικού της Βουλής και της πρώην συζύγου του επίσης αστυνoμικού οι οποίοι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες για σεξουαλική και σωματική κακοποίηση των παιδιών τους.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας, η εισαγγελέας της έδρας, ζήτησε σύμφωνα με πληροφορίες την ενοχή του κατηγορούμενου αστυνομικού, ο οποίος δικάζεται για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, πορνογραφία ανηλίκων (παραγωγή και κατοχή), ενδοοικογενειακή μεθοδευμένη σωματική βλάβη κατά ανηλίκου, καθώς και αδικήματα που αφορούν οπλοκατοχή, οπλοφορία και οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η πρόταση για ενοχή της εισαγγελέως αφορά σε όλα τα παραπάνω αδικήματα πλην της ενδοοικογενειακής μεθοδευόμενης σωματικής βλάβης κατά ανηλίκου και της οπλοκατοχής.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες η εισαγγελέας ζήτησε από δικαστές και ενόρκους να κηρύξουν ένοχη και την κατηγορούμενη μητέρα των παιδιών, η οποία δικάζεται για βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο πρόσωπο και γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή. Η κατηγορούμενη υποστηρίζει πάντως ότι εξαναγκάστηκε στις πράξεις αυτές από τον εν διαστάσει σύζυγό της.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη δίκη διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους προστασίας των ανηλίκων θυμάτων της υπόθεσης. Τον τελικό λόγο επί της ενοχής των δυο κατηγορούμενων τον έχει το δικαστήριο, το οποίο αναμένεται εκτός απροόπτου να ανακοινώσει σήμερα την απόφασή του.

